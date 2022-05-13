Ceará x Flamengo: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

A Arena Castelão será palco do jogo entre Ceará e Flamengo, pela sexta rodada do Brasileiro, a partir das 16h30 (de Brasília) deste sábado. Ambos os times vêm de classificação na Copa do Brasil, mas, no torneio de pontos corridos, estão na parte inferior da tabela. > Veja a tabela do Brasileirão

O time de Dorival Júnior receberá o de Paulo Sousa com uma pressão acentuada por estar na zona do rebaixamento, na 17ª colocação, com apenas três pontos. Sem embalar e também com riscos de entrar no Z4, o Fla soma apenas cinco pontos e ainda busca a primeira vitória fora de casa (perdeu para Athletico e empatou com o Atlético-GO).FICHA-TÉNICACeará x Flamengo - 6ª rodada do BrasileiroLocal: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)Data/Horário: 14/5/2022, às 16h30 (de Brasília)Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (Fifa-SP)Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-Fifa-SP)Onde assistir: Premiere e em Tempo Real no LANCE!/Voz do Esporte