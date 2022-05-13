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Ceará x Flamengo: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Duelo será realizado às 16h30 deste sábado, na Arena Castelão, pela sexta rodada...

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 18:09

LanceNet

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Publicado em 

13 mai 2022 às 18:09
A Arena Castelão será palco do jogo entre Ceará e Flamengo, pela sexta rodada do Brasileiro, a partir das 16h30 (de Brasília) deste sábado. Ambos os times vêm de classificação na Copa do Brasil, mas, no torneio de pontos corridos, estão na parte inferior da tabela. > Veja a tabela do Brasileirão
O time de Dorival Júnior receberá o de Paulo Sousa com uma pressão acentuada por estar na zona do rebaixamento, na 17ª colocação, com apenas três pontos. Sem embalar e também com riscos de entrar no Z4, o Fla soma apenas cinco pontos e ainda busca a primeira vitória fora de casa (perdeu para Athletico e empatou com o Atlético-GO).FICHA-TÉNICACeará x Flamengo - 6ª rodada do BrasileiroLocal: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)Data/Horário: 14/5/2022, às 16h30 (de Brasília)Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (Fifa-SP)Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-Fifa-SP)Onde assistir: Premiere e em Tempo Real no LANCE!/Voz do Esporte
CEARÁ (Técnico: Dorival Júnior)João Ricardo; Michel Macedo, Messias, Lacerda e Bruno Pacheco; Lucas Ribeiro, Geovane, Lima; Vina, Erick e Mendoza.
Suspenso: Rodrigo LindosoPendurados: Dorival Junior (técnico) e Bruno PachecoDesfalques: Luiz Otávio e Richardson (dúvidas)
> Quais são as maiores torcidas do Nordeste? Veja a pesquisa
FLAMENGO (Técnico: Paulo Sousa)Hugo Souza; Isla (Matheuzinho), Pablo (Rodrigo Caio), David Luiz e Ayrton Lucas; Willian Arão (Andreas Pereira), João Gomes, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol.
Suspensos: -Pendurados: Marinho, João Gomes e GabigolDesfalques: Santos, Fabrício Bruno, Matheus França, Gustavo Henrique, Diego Alves, Vitinho, Filipe Luís (lesionados) e Thiago Maia (questões pessoais).
Crédito: CearáxFlamengoseenfrentarãopelasextarodadadoBrasileirão(Foto:MontagemLANCE!

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