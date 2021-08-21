Ceará x Flamengo: onde assistir, desfalques e as prováveis escalações

Neste domingo, às 16h, Ceará e Flamengo se enfrentam na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vozão busca a reabilitação após a derrota para o Corinthians no último fim de semana, enquanto o Rubro-Negro, embalado pela classificação para as semifinais da Libertadores, quer somar mais três pontos para entrar no G4 do Brasileirão.+ Confira a classificação atualizada e a rodada completa do Brasileirão!Se o técnico Guto Ferreira não tem baixas e prepara mudanças para segurar o ímpeto ofensivo do Flamengo, Renato Gaúcho não conta com uma série de atletas. São nove desfalques no total, entre eles, Willian Arão, Bruno Henrique e Arrascaeta. Portanto, o Rubro-Negro terá modificações para o jogo no Castelão.CEARÁ X FLAMENGO
Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)Data e hora: 22 de agosto de 2021, às 16hÁrbitro: Leandro Vuaden (RS)Assistentes: Jorge Bernardi (RS) e Jorge Calza (RS)Árbitro de vídeo: Daniel Bins (RS)
Onde assistir: TV Globo, Premiere e Tempo Real do LANCE!CEARÁ (Técnico: Guto Ferreira)
Richard; Buiú, Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Sobral, Naressi; Kelvyn, Lima, Rick; Airton.
Desfalques: NinguémSuspensos: NinguémPendurados: Marlon, Pedro Naressi, Guto Ferreira (técnico), Cléber, Jorginho, Saulo Mineiro e MessiasFLAMENGO (Técnico: Renato Gaúcho)
Diego Alves; Rodinei (Matheuzinho), Bruno Viana (Gustavo Henrique), Léo Pereira e Filipe Luís; João Gomes, Diego, Everton Ribeiro e Vitinho (Michael); Pedro e Gabigol.
Desfalques: Arrascaeta, Isla, Rodrigo Caio, Renê, Piris, Thiago Maia e CésarSuspensos: Willian Arão e Bruno HenriquePendurados: Matheuzinho, Max, Arrascaeta e Rodrigo Caio