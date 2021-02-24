Ceará x Botafogo: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Em momentos opostos, Ceará e Botafogo se enfrentarão, na Arena Castelão, em partida válida pela 38ª rodada do Brasileirão, nesta quinta-feira, às 21h30. O Vozão está classificado para a terceira competição internacional da história do clube, enquanto o Glorioso está rebaixado, em último colocado, para disputar a segunda divisão.+ Botafogo recusa proposta de São Paulo por Kanu. Clique e veja os detalhes!O Ceará fez história no Brasileirão de 2020. Com a classificação para Copa Sul Americana de 2021, o Vozão disputará pela primeira vez na história do clube uma partida oficial fora do país. De olho no futuro, o contrato de Vina, um dos destaques do Brasileirão, e de Guto Ferreira, treinador do time, já foram renovados.Pelo lado do Botafogo, a situação é diferente, mas o time também pensa no futuro. O Glorioso foi matematicamente rebaixado para Série B na 34ª rodada - assim, tornou-se o campeão brasileiro a ter a queda para segunda divisão mais precoce. Contudo, o planejamento para a próxima temporada já começou: alguns jogadores já foram cortados, sondagens já foram feitas e Marcelo Chamusca já foi oficializado como novo técnico.FICHA TÉCNICACeará x Botafogo
Data e horário: 25/02/2021, às 21h30Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)Árbitro principal: Raphael Claus (FIFA-SP)Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)Árbitro de vídeo: Marcio Henrique de Gois (SP)Onde assistir: Premiere e tempo real do LANCE!CEARÁ (Técnico: Guto Ferreira)Richard; Eduardo, Klaus, Gabriel Lacerda e Kelvyn; Charles, Pedro Naressi e Vina; Léo Chu, Lima e Felipe Vizeu.
Desfalques: Fabinho, Fernando Sobral, Luiz Otávio, Tiago Pagnussat, Bruno Pacheco (férias)Pendurados: Tiago Pagnussat, Wescley, Victor Jacaré, Léo Chú e Eduardo.BOTAFOGO (Técnico interino: Lúcio Flávio)Diego Loureiro; Kevin, Marcelo Benevenuto, David Sousa e Hugo; Kayque, Luiz Otávio e Cesinha; Ênio, Warley e Rafael Navarro
Desfalques: Bruno Nazário (negociação com o América-MG), Caio Alexandre (desconforto na coxa esquerda), Diego Cavalieri (dores no tornozelo direito), Gatito (edema ósseo no joelho), Guilherme Santos (lesão na coxa), José Welison (torção no tornozelo), Lucas Barros (cirurgia no joelho0, Rafael Forster (lesão no tornozelo esquerdo) e Romildo (fratura na mão esquerda).Pendurados: Diego Cavalieri, Caio Alexandre, José Welison, Rhuan e Kanu.