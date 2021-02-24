Ceará x Botafogo: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Em momentos opostos, Ceará e Botafogo se enfrentarão, na Arena Castelão, em partida válida pela 38ª rodada do Brasileirão, nesta quinta-feira, às 21h30. O Vozão está classificado para a terceira competição internacional da história do clube, enquanto o Glorioso está rebaixado, em último colocado, para disputar a segunda divisão.+ Botafogo recusa proposta de São Paulo por Kanu. Clique e veja os detalhes!O Ceará fez história no Brasileirão de 2020. Com a classificação para Copa Sul Americana de 2021, o Vozão disputará pela primeira vez na história do clube uma partida oficial fora do país. De olho no futuro, o contrato de Vina, um dos destaques do Brasileirão, e de Guto Ferreira, treinador do time, já foram renovados.Pelo lado do Botafogo, a situação é diferente, mas o time também pensa no futuro. O Glorioso foi matematicamente rebaixado para Série B na 34ª rodada - assim, tornou-se o campeão brasileiro a ter a queda para segunda divisão mais precoce. Contudo, o planejamento para a próxima temporada já começou: alguns jogadores já foram cortados, sondagens já foram feitas e Marcelo Chamusca já foi oficializado como novo técnico.FICHA TÉCNICACeará x Botafogo