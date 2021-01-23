Ceará recebe o Palmeiras e visa se manter na zona da Sul-Americana

Gabriel Veron está no radar do Barcelona e recebeu elogios dos dirigentes do clube catalão Crédito: César Grecco/SE Palmeiras

O Ceará recebe a visita do Palmeiras neste domingo (24), às 16h, no Castelão, para disputar a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time cearense busca a vitória se manter na zona de classificação da Sul-Americana, já o Verdão briga para chegar liderança à sete rodadas do fim do campeonato.

Com 51 pontos, e em quinto na tabela, o Palmeiras precisa vencer para se aproximar do atual líder Internacional, com 59, e torcer para que seus principais adversários percam os seus jogos. À sua frente estão São Paulo, com 57, Flamengo, com 55, e Atlético-MG-, com 54. Neste grupo, Palmeiras, Fla e Atlético-MG estão com uma rodada a menos no campeonato.

O confronto entre as equipes é histórico, o Palmeiras não vence o Ceará fora de casa desde 1997.

Abel deve poupar alguns titulares para o duelo visando o confronto final contra o Santos na final da Libertadores no próximo dia 30, no Maracanã. O técnico deve ter a volta do meia Patrick de Paula, que foi um dos destaques no jogo de ida da Libertadores contra o River Plate, na Argentina. O jogador estava fora nas últimas quatro partidas devido a uma lesão na coxa esquerda.

Outra novidade é Pedro Bicalho, que foi dispensado pelo Cruzeiro e foi relacionado na lista de Abel para viajar para Fortaleza. O jovem de 19 anos entrou para o clube paulista em novembro de 2020 e foi o capitão do time júnior do Palmeiras.

No rival, o treinador Guto Ferreira conta com o retorno do lateral-esquerdo Bruno Pacheco. Após cumprir suspensão, deve voltar na vaga de Alyson. Recuperado de uma lesão muscular, o atacante Felipe Vizeu pode entrar em campo contra o Palmeiras.

Já o atacante Leandro Carvalho continua fora das partidas. Ele foi julgado pela expulsão contra o próprio Palmeiras, na Copa do Brasil, e pegou seis jogos de suspensão por ofender o árbitro. O Ceará tenta recorrer.

No Brasileiro, o Ceará ocupa a 10ª posição da tabela, com 42 pontos, nove a menos que o Grêmio, a primeira equipe dentro da zona de acesso à pré-Libertadores.

CEARÁ

Richard; Samuel Xavier, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho, Fernando Sobral, Lima e Vina; Léo Chú e Cléber. Técnico: Guto Ferreira

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Luan, Kuscevic e Viña; Danilo, Zé Rafael, Lucas Lima e Gustavo Scarpa; Willian e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira. Técnico: Abel Ferreira

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza

Horário: 16h deste domingo (24)