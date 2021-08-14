Ceará promete dar trabalho ao Corinthians fora de casa

Crédito: Sobral é peça importante no time de Guto (Divulgação/Ceará

O fim de semana é cercado de expectativa para o Ceará, que visita o Corinthians na capital paulista e tenta uma vaga no G-6 do Brasileirão.

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Apesar da dificuldade que é medir forças com o Timão fora de casa, o elenco do Vozão está confiante que pode sair com um bom resultado.

Em coletiva de imprensa, o meio-campista Fernando Sobral deixou claro que o Ceará vai dar trabalho ao adversário.