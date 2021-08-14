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futebol

Ceará promete dar trabalho ao Corinthians fora de casa

Vozão está de olho no G-6 e quer surpreender o Alvinegro na capital paulista...

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 17:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 ago 2021 às 17:20
Crédito: Sobral é peça importante no time de Guto (Divulgação/Ceará
O fim de semana é cercado de expectativa para o Ceará, que visita o Corinthians na capital paulista e tenta uma vaga no G-6 do Brasileirão.
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Apesar da dificuldade que é medir forças com o Timão fora de casa, o elenco do Vozão está confiante que pode sair com um bom resultado.
Em coletiva de imprensa, o meio-campista Fernando Sobral deixou claro que o Ceará vai dar trabalho ao adversário.
‘Vai ser um jogo duro. O Corinthians merece respeito, mas nós não vamos a passeio. Temos que fazer algo diferente para surpreender o Corinthians. Espero que a gente possa entrar o mais concentrado possível para fazer uma boa partida e trazer a vitória para casa’, declarou.

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