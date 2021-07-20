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futebol

Ceará mostra interesse em contratar o atacante Airton, do Cruzeiro

O jogador da Raposa pode ser emprestado para o Vozão se o negócio for concluído...

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 19:41

LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2021 às 19:41
Crédito: Airton tem contrato com o Cruzeiro até 2023 e tem sido muito utilizado pelo técnico Mozart Santos-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O atacante Airton está quase fora do Cruzeiro. O jogador recebeu uma proposta do Ceará e se for aprovado nos exames, será emprestado ao Vozão. A informação sobre a chance de saída do Airton foi divulgada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo L!. O atacante não foi relacionado para o jogo em Belém, no Pará, para que a situação seja resolvida.O Ceará tem concorrência de outras equipes da Série A para contratar o jogador que tem contrato com a Raposa até 2023. Airton foi revelado nas categorias de base do Palmeiras, mas, não teve muitas chances no Verdão. Ele se destacou na Inter de Limeira, no Paulistão de 2020, quando veio para a Raposa, em agosto. O jogador tem sido muito utilizado na atual temporada, tendo espaço tanto com o ex-técnico Felipe Conceição, quanto com Mozart Santos, o atual comandante. O treinador da Raposa liberou o jogador do duelo com o Remo, pois quer os atletas 100% focado no Cruzeiro. O time azul não comenta negociações de seus atletas.

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