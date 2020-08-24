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futebol

Ceará derrota o Bahia e conquista sua primeira vitória no Brasileirão

Com o resultado, o Vozão deixou a lanterna da competição; a derrota acabou com a invencibilidade do Tricolor de Aço...
LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2020 às 22:05

Publicado em 23 de Agosto de 2020 às 22:05

Crédito: Felipe Santos / Ceará SC
No estádio Castelão, o Ceará conquistou sua primeira vitória ao derrotar o Bahia por 2 a 0, em jogo válido pela 5ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Vozão foi para 4 pontos e deixou a lanterna do Campeonato. O Tricolor de Aço permanece com 7 pontos e fica na 8ª posição.Na próxima rodada, o Bahia recebe o Palmeiras, no estádio de Pituaçu, no dia 29 de agosto. Já o Ceará pega o Atlético-GO, no estádio Olímpico, no dia 30 de agosto.
A partida
O jogo começou com o Bahia partindo para cima do Ceará. Com dois minutos de jogo, o Tricolor de Aço chegou no ataque duas vezes, sendo o chute de Rodriguinho o lance mais perigoso.
O Ceará não ficou intimidado com a blitz inicial do Bahia. Equilibrou rapidamente o jogo, foi para cima do Tricolor de Aço e logo achou o seu gol. Em cobrança de escanteio, Vinícius levantou na área, Gabriel Lacerda cabeceou passando a bola e Cléber testou para as redes: 1 a 0.
Apesar da vantagem, o Ceará não conseguiu criar oportunidades de perigo para ampliar o placar. Em compensação, o time do Vozão soube controlar muito bem a partida e não deu chances ao Bahia de empatar a partida na primeira etapa.
Ao contrário do primeiro tempo, o Bahia voltou mandando no jogo no começo da etapa final. Com mais presença no ataque, o Tricolor de Aço logo conseguiu transformar o seu domínio em oportunidades de gol. Em uma dessas chances, Rodriguinho acertou belo chute, mas Fernando Prass estava lá para fazer ótima defesa.
O Ceará tentava segurar a bola no ataque e só tinha êxito quando ela caia nos pés de Rafael Sobis. Enquanto o Vozão não se encontrava no jogo, o Bahia continuava superior na partida e pressionando em busca do gol de empate.
E quando tudo indicava que o Bahia iria empatar, no contra-ataque o Ceará foi lá e aumentou a vantagem. Vina acertou um belíssimo passe em profundidade para Mateus Gonçalves. Ele arrancou com a bola dominada, driblou o goleiro e bateu com o gol aberto: 2 a 0 para o Vozão.
O Ceará ainda teve a chance de aumentar ainda mais o placar. Rafael Sobis recebeu ótimo passe dentro da área. O atacante não teve dúvida e soltou a bomba, mas ela explodiu na trave.
Essa foi a primeira vitória do Ceará no Campeonato Brasileiro de 2020.
CEARÁ 2 x 0 BAHIALocal: Castelão, Fortaleza (CE)Data-Hora: 23/08/2020 – 20h00Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)Auxiliares: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)Público/renda: pagantes:; total: / R$ Cartões amarelos: William Oliveira (CEA), Gregore (BAH), Ronaldo (BAH)Cartões vermelhos: –Gol: Cleber (10’/1ºT) e Mateus Gonçalves (29’/2ºT) CEARÁ: Fernando Prass; Samuel Xavier, Gabriel Lacerda, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; William Oliveira (Fabinho, aos 13’/2ºT), Charles (Ricardinho, aos 39’/2ºT), Fernando Sobral, Vinícius (Wescley, aos 39’/2ºT) e Leandro Carvalho (Mateus Gonçalves, aos 25’/2ºT); Cléber (Rafael Sobis, intervalo). Técnico: Guto Ferreira.BAHIA: Anderson; Nino Paraíba, Ernando, Juninho e Zeca; Gregore (Daniel, intervalo), Ronaldo e Rodriguinho (Alesson, no intervalo); Élber (Clayson, aos 13’/2ºT), Gilberto (Fernandão, aos 13’/2ºT) e Rossi (Saldanha, aos 39’/2ºT). Técnico: Roger Machado.

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