Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ceará aproveita falhas do Flamengo e, no fim, arranca empate no Castelão

No Castelão, time de Paulo Sousa esteve duas vezes à frente do placar, com gols de Willian Arão, mas sofreu dois gols da equipe de Dorival Júnior em falhas coletivas e individuais...

Publicado em 14 de Maio de 2022 às 18:36

Duas vezes à frente do placar com gols de Willian Arão, o Flamengo esteve próximo de voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, mas as falhas individuais e coletivas acabaram custando caro. O Ceará, com gols de Mendoza e Nino Paraíba - o segundo nos acréscimos da etapa final - empatou, e ficou tudo igual no lotado Estádio Castelão: 2 a 2.E MAIS: Confira a classificação e a tabela da Série A do Brasileirão!Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo recebe o Goiás, enquanto o Ceará visita o Santos. As duas partidas serão no sábado. Antes, contudo, o Rubro-Negro recebe a Universidad Católica (CHI), no Maracanã, pela fase de grupos da Libertadores, e o Vozão encara o General Caballero (PAR), no Castelão, na Sul-Americana.PRIMEIRO TEMPO DE TRÊS NOMES: ARRASCA, ARÃO E MENDOZA
Pressionado pela proximidade com o Z4, o Flamengo iniciou o jogo a mil e dominou as ações ofensivas. Após duas chances construídas com Bruno Henrique, pela esquerda, Arrascaeta passou a decidir na bola áerea. Cobrando escanteio, colocou a bola na cabeça de Willian Arão, que se livrou da marcação e abriu o placar aos sete minutos.
Após o gol, o Ceará cresceu na partida, contando com a velocidade de Mendoza atacando as costas dos laterais. Foi assim que, aos 27, o atacante arrancou para aproveitar a cobrança rápida de Zé Roberto - e a desatenção da zaga - para invadir a área e tocar na saída de Hugo.
A movimentação do camisa 10 seguiu criando dificuldades, tanto que Pablo e Ayrton Lucas receberam cartões por faltas nele. O Ceará era melhor na partida quando a dupla do Flamengo voltou a aparecer. E de forma idêntica: Arrascaeta cobrou falta lateral e Arão, novamente correndo para a primeira trave, desviou para fazer o seu segundo gol.POUCAS CHANCES E MUITAS FALTAS
Ayrton Lucas foi sacado no intervalo após um primeiro tempo ruim, com Matheuzinho improvisado na esquerda. O Flamengo seguiu tendo maior posse de bola e espaço para trabalhar na intermediária devido à marcação "frouxa" do Ceará. As finalizações, contudo, eram poucas, e, a partir dos 15 minutos, os técnicos mexeram nos times.
Dorival Júnior lançou Richardson, Victor Luís e Yuri Castillo de uma vez no Vozão, que depois contou com Nino Paraíba. Paulo Sousa respondeu de imediato com Marcos Paulo e Rodrigo Caio. Depois, BH27 sentiu e Lázaro entrou, e Andreas substituiu Everton Ribeiro.
Com o Ceará se lançando ao ataque, o Flamengo esperava uma chance para contra-atacar, e a tensão aumentou no Castelão. As finalizações foram raras. Por outro lado, foram 41 faltas e 10 cartões.VOZÃO ARRANCA EMPATE NO FIM!​As chances para o Vozão empatar vieram após os 35 minutos. A primeira foi em escanteio cobrado por Nino Paraíba, que Iuri cabeceou forte. Hugo defendeu parcialmente e Matheuzinho, debaixo da trave, apareceu para limpar a área. Minutos depois, Mendoza driblou o lateral e finalizou, mas Hugo foi bem de novo.
Os minutos passavam e a vitória do Flamengo parecia mais próxima, mas a bola parada voltou a ser decisiva - só que para o Ceará. Aos 45 minutos, em falta da esquerda, Nino Paraíba mandou direto para o gol, encobriu Hugo Souza e deixou tudo igual no Castelão: 2 a 2.FICHA-TÉNICACEARÁ 2X2 FLAMENGO
Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)Data e horário: 14/5/2022, às 16h30 (de Brasília)Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (Fifa-SP)Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-Fifa-SP)
Renda/Público: ND.
Gols: Willian Arão (0-1, 7'/1ºT e 1-2, 37'/2ºT), Mendoza (1-1, 27'/1ºT) e Nino Paraíba (2-2, 45'/2ºT)
Cartão amarelo: Geovane, Lucas Ribeiro, Erick, Mendoza (CEA); Hugo Souza, Marcos Paulo, Pablo, Ayrton Lucas, Bruno Henrique (FLA)Cartão vermelho: Não houve.CEARÁ (Técnico: Dorival Júnior)
João Ricardo; Michel (Nino Paraíba, 23'/2ºT), Messias, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Geovane (Richardson, 15'/2ºT), Lucas Ribeiro (Victor Luís, 15'/2ºT), Vina (Zé Roberto, 10'/1ºT) e Lima; Mendoza e Erick (Iuri Castillo, 16'/2ºT).FLAMENGO (Técnico: Paulo Sousa)
Hugo Souza; Isla (Marcos Paulo, 16'/2ºT), Pablo, David Luiz (Rodrigo Caio, 15'/2ºT) e Ayrton Lucas (Matheuzinho, Intervalo); Arão, João Gomes, Arrascaeta e Everton Ribeiro (Andreas Pereira, 29'/2ºT); Bruno Henrique (Lázaro, 26'/2ºT) e Gabi.
Crédito: O Flamengo venceu o Ceará, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Jarbas Oliveira/LancePress!

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados