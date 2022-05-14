Ceará aproveita falhas do Flamengo e, no fim, arranca empate no Castelão

Duas vezes à frente do placar com gols de Willian Arão, o Flamengo esteve próximo de voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, mas as falhas individuais e coletivas acabaram custando caro. O Ceará, com gols de Mendoza e Nino Paraíba - o segundo nos acréscimos da etapa final - empatou, e ficou tudo igual no lotado Estádio Castelão: 2 a 2.E MAIS: Confira a classificação e a tabela da Série A do Brasileirão!Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo recebe o Goiás, enquanto o Ceará visita o Santos. As duas partidas serão no sábado. Antes, contudo, o Rubro-Negro recebe a Universidad Católica (CHI), no Maracanã, pela fase de grupos da Libertadores, e o Vozão encara o General Caballero (PAR), no Castelão, na Sul-Americana.PRIMEIRO TEMPO DE TRÊS NOMES: ARRASCA, ARÃO E MENDOZA
Pressionado pela proximidade com o Z4, o Flamengo iniciou o jogo a mil e dominou as ações ofensivas. Após duas chances construídas com Bruno Henrique, pela esquerda, Arrascaeta passou a decidir na bola áerea. Cobrando escanteio, colocou a bola na cabeça de Willian Arão, que se livrou da marcação e abriu o placar aos sete minutos.
Após o gol, o Ceará cresceu na partida, contando com a velocidade de Mendoza atacando as costas dos laterais. Foi assim que, aos 27, o atacante arrancou para aproveitar a cobrança rápida de Zé Roberto - e a desatenção da zaga - para invadir a área e tocar na saída de Hugo.
A movimentação do camisa 10 seguiu criando dificuldades, tanto que Pablo e Ayrton Lucas receberam cartões por faltas nele. O Ceará era melhor na partida quando a dupla do Flamengo voltou a aparecer. E de forma idêntica: Arrascaeta cobrou falta lateral e Arão, novamente correndo para a primeira trave, desviou para fazer o seu segundo gol.POUCAS CHANCES E MUITAS FALTAS
Ayrton Lucas foi sacado no intervalo após um primeiro tempo ruim, com Matheuzinho improvisado na esquerda. O Flamengo seguiu tendo maior posse de bola e espaço para trabalhar na intermediária devido à marcação "frouxa" do Ceará. As finalizações, contudo, eram poucas, e, a partir dos 15 minutos, os técnicos mexeram nos times.
Dorival Júnior lançou Richardson, Victor Luís e Yuri Castillo de uma vez no Vozão, que depois contou com Nino Paraíba. Paulo Sousa respondeu de imediato com Marcos Paulo e Rodrigo Caio. Depois, BH27 sentiu e Lázaro entrou, e Andreas substituiu Everton Ribeiro.
Com o Ceará se lançando ao ataque, o Flamengo esperava uma chance para contra-atacar, e a tensão aumentou no Castelão. As finalizações foram raras. Por outro lado, foram 41 faltas e 10 cartões.VOZÃO ARRANCA EMPATE NO FIM!As chances para o Vozão empatar vieram após os 35 minutos. A primeira foi em escanteio cobrado por Nino Paraíba, que Iuri cabeceou forte. Hugo defendeu parcialmente e Matheuzinho, debaixo da trave, apareceu para limpar a área. Minutos depois, Mendoza driblou o lateral e finalizou, mas Hugo foi bem de novo.
Os minutos passavam e a vitória do Flamengo parecia mais próxima, mas a bola parada voltou a ser decisiva - só que para o Ceará. Aos 45 minutos, em falta da esquerda, Nino Paraíba mandou direto para o gol, encobriu Hugo Souza e deixou tudo igual no Castelão: 2 a 2.FICHA-TÉNICACEARÁ 2X2 FLAMENGO
Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)Data e horário: 14/5/2022, às 16h30 (de Brasília)Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (Fifa-SP)Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-Fifa-SP)
Renda/Público: ND.
Gols: Willian Arão (0-1, 7'/1ºT e 1-2, 37'/2ºT), Mendoza (1-1, 27'/1ºT) e Nino Paraíba (2-2, 45'/2ºT)
Cartão amarelo: Geovane, Lucas Ribeiro, Erick, Mendoza (CEA); Hugo Souza, Marcos Paulo, Pablo, Ayrton Lucas, Bruno Henrique (FLA)Cartão vermelho: Não houve.CEARÁ (Técnico: Dorival Júnior)
João Ricardo; Michel (Nino Paraíba, 23'/2ºT), Messias, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Geovane (Richardson, 15'/2ºT), Lucas Ribeiro (Victor Luís, 15'/2ºT), Vina (Zé Roberto, 10'/1ºT) e Lima; Mendoza e Erick (Iuri Castillo, 16'/2ºT).FLAMENGO (Técnico: Paulo Sousa)
Hugo Souza; Isla (Marcos Paulo, 16'/2ºT), Pablo, David Luiz (Rodrigo Caio, 15'/2ºT) e Ayrton Lucas (Matheuzinho, Intervalo); Arão, João Gomes, Arrascaeta e Everton Ribeiro (Andreas Pereira, 29'/2ºT); Bruno Henrique (Lázaro, 26'/2ºT) e Gabi.