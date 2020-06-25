CBMA determina prazo final para decidir se Fred pagará ou não a multa milionária ao Atlético-MG

Fred já deixou o Atlético, passou pelo Cruzeiro, saiu da Raposa, também de forma litigiosa, acertando com o Tricolor e terá sua última chance de evitar o pagamento da multa rescisória no dia 27 de setembro, quando sairá a sentença final do imbróglio, que já dura dois anos. E MAIS:Galo ainda não fechou um acordo para a rescisão de Ricardo OliveiraAtlético-MG oficializa a contratação do atacante MarronyComo Marrony e Keno podem ser fundamentais para a ideia de jogo de Sampaoli no AtléticoAgora no Atlético-MG, Marrony cita Cyro Aranha e se declara ao VascoTalleres recusa duas propostas do Galo pelo atacante Nahuel BustosA causa está na última instância possível, que é o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem (CBMA). Antes, a luta judicial estava na Câmara Nacional de Resolução de Disputas(CNRD), que foi favorável ao Galo. Em seguida, o jogador tentou várias ações na Justiça do Trabalho, conseguindo algumas vitórias e mais derrotas. Por fim, o caso está no CBMA que dará uma solução final para a disputa, que pode gerar o pagamento ao Atlético de mais de R$ 12 milhões, já com juros e correções. O Cruzeiro foi incluído como réu solidário pelo fato de ter assumido o pagamento da multa de R$ 10 milhões(valor de 2017) pela saída do Atlético, mas questionou se a cobrança era legal. Ainda não se sabe se, em caso de derrota de Fred, o clube celeste terá de arcar com parte da multa cobrada pelo Galo.E MAIS:Apesar de problemas extracampo de Cazares, Sette Câmara diz que deseja renovar o contrato do meiaGalo não constata novos casos de Covid-19. Cazares segue afastadoCruzeiro confirma a contratação do lateral-direito Raul CáceresLateral João Lucas testa negativo para a Covid-19 e está liberado para voltar aos treinamentosMaurício e Cacá são apostas do Cruzeiro para jogar na EuropaHenrique se despede do elenco, deixa o Fluminense e retorna ao CruzeiroCaso ATLÉTICO X Fred:audiência finalizada há pouco no CBMA(última instância do proc arbitral) c o seguinte cronograma p julgamento final do caso no âmbito arbitral:Razões finais até 27.07.2020,iniciando a partir daí 60 dias corridos para sentença final (até 27.09.2020)@Atletico— Lásaro Cândido (@lasaroccunha) June 24, 2020 E MAIS: