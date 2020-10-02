CBF remarca Palmeiras x Coritiba para as 18h de uma quarta-feira

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Em ajuste de tabela realizado na manhã desta sexta-feira (2), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou o dia e horário da partida entre Palmeiras e Coritiba para as 18h (de Brasília) do dia 14 de outubro, uma quarta-feira.

No dia 18, domingo seguinte ao jogo Palmeiras x Coritiba, o Verdão encara o Fortaleza, no Ceará, e a partida está marcada para as 20h30, fechando a décima a sétima rodada.

Na penúltima partida do turno do Brasileirão, o Palmeiras volta a atuar fora de casa e enfrenta o Atlético-GO, no dia 24 de outubro, sábado, às 21h.