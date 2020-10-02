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futebol

CBF remarca Palmeiras x Coritiba para as 18h de uma quarta-feira

Tabela de outubro foi desmembrada pela entidade e jogos terão horários alternativos...
LanceNet

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Publicado em 

02 out 2020 às 12:27

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 12:27

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Em ajuste de tabela realizado na manhã desta sexta-feira (2), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou o dia e horário da partida entre Palmeiras e Coritiba para as 18h (de Brasília) do dia 14 de outubro, uma quarta-feira.
No dia 18, domingo seguinte ao jogo Palmeiras x Coritiba, o Verdão encara o Fortaleza, no Ceará, e a partida está marcada para as 20h30, fechando a décima a sétima rodada.
Na penúltima partida do turno do Brasileirão, o Palmeiras volta a atuar fora de casa e enfrenta o Atlético-GO, no dia 24 de outubro, sábado, às 21h.
O único jogo com horário e dia “normais” acontece no fechamento do primeiro turno, contra o Atlético-MG, marcado para domingo, primeiro de novembro, às 16h no Allianz Parque.

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