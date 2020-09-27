CBF rebate nota do Fla sobre reunião para volta do público: 'Versão não é verdadeira'

Crédito: Reprodução/Twitter Flamengo

A CBF rebateu a nota oficial publicada pelo Flamengo na tarde deste sábado sobre a reunião que discutia a volta do público aos estádios. O Rubro-Negro alegou que não aceitou o convite para o encontro virtual pois se tratava-se de uma convocação da Comissão Nacional de Clubes, cujo o clube não faz parte. Ademais, o Flamengo alegou que a CBF não tem competência para vetar o retorno dos torcedores presentes.A nota da CBF diz que a reunião não foi convocada pela Comissão Nacional dos Clubes, pois "foi uma reunião que abrangeu todos os clubes da Série A e das Federações aos quais eles são filiados, convocada pela presidência da CBF". A Confederação Brasileira de Futebol diz "desconhecer" a razão pelas ausências do Flamengo e da FFERJ.Veja a nota da CBF na íntegra."Ao contrário do que afirmou o Clube de Regatas do Flamengo, a reunião deste sábado, 26, não foi convocada pela Comissão Nacional de Clubes. Foi uma reunião de todos os clubes da Série A e das Federações aos quais eles são filiados, convocada pela presidência da CBF, com a pauta exclusiva e previamente informada de discutir o retorno do público aos estádios, conforme documento anexo, que prova que a versão apresentada pelo Flamengo não é verdadeira.

A presença de todos os 20 clubes foi pedida para que se encontrasse uma solução capaz de garantir a volta dos torcedores com segurança e respeitando a isonomia esportiva do Campeonato.

O Clube de Regatas do Flamengo foi o único clube que não se fez representar, assim como a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. A CBF desconhece as razões das ausências.

Os 19 clubes representados decidiram por unanimidade manter a Diretriz Técnica Operacional de Retorno das Competições, que no momento ainda veta a realização de jogos com torcida.

O assunto será reavaliado em 15 dias, mais uma vez com a convocação de todos os 20 clubes da Série A."

O que publicou o Flamengo:​"O Clube de Regatas do Flamengo foi convocado pela CBF para uma reunião da Comissão Nacional de Clubes, no dia 26 de setembro de 2020, visando tratar do assunto "retomada do público nos estádios".

A Comissão Nacional de Clubes é um Órgão estatutário acessório da CBF, formado por 9 (nove) clubes das séries A, B, C e D, que se reúnem para apresentar sugestões de melhorias e de modernização do Futebol à CBF, a quem cabe, ao seu talante, aceitá-las, ou não, conforme se verifica no seu estatuto.

O Flamengo não é um dos 9 (nove) membros da CNC, mas foi chamado para a reunião como mero convidado.