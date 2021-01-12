CBF planeja calendário com Santos na final da Libertadores e no Mundial

A CBF já planeja um calendário alternativo caso o Santos avance na Copa Libertadores da América. A entidade fez um planejamento com as possibilidade do Santos (e do Palmeiras) chegar na decisão da competição e até na disputa do Mundial de Clubes.Caso o Santos seja o único brasileiro classificado para a final da Libertadores, sua partida da Rodada 33 do Campeonato Brasileiro da Série A (o clássico contra o Corinthians) será remanejada para 2 de fevereiro e o restante do calendário não será alterado. Se a final for entre Santos e Palmeiras, o jogo da rodada 33 será adiado para 17 de fevereiro.Se o Peixe se classificar para o Mundial de Clubes, a sequência de jogos do clube no Campeonato Brasileiro da Série A será ajustada e o Santos atuará uma única vez em intervalo inferior a 66 horas, após o retorno do Mundial de Clubes da FIFA 2020. A rodada final da Série A será realizada de forma simultânea em 25 de fevereiro, quinta-feira.