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CBF planeja calendário com Santos na final da Libertadores e no Mundial

Se o Peixe passar pelo Boca, o clássico contra o Corinthians será no dia 2 de fevereiro...
LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2021 às 21:51

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 21:51

Crédito: Divulgação
A CBF já planeja um calendário alternativo caso o Santos avance na Copa Libertadores da América. A entidade fez um planejamento com as possibilidade do Santos (e do Palmeiras) chegar na decisão da competição e até na disputa do Mundial de Clubes.Caso o Santos seja o único brasileiro classificado para a final da Libertadores, sua partida da Rodada 33 do Campeonato Brasileiro da Série A (o clássico contra o Corinthians) será remanejada para 2 de fevereiro e o restante do calendário não será alterado. Se a final for entre Santos e Palmeiras, o jogo da rodada 33 será adiado para 17 de fevereiro.Se o Peixe se classificar para o Mundial de Clubes, a sequência de jogos do clube no Campeonato Brasileiro da Série A será ajustada e o Santos atuará uma única vez em intervalo inferior a 66 horas, após o retorno do Mundial de Clubes da FIFA 2020. A rodada final da Série A será realizada de forma simultânea em 25 de fevereiro, quinta-feira.
O Mundial de Clubes acontecerá no Qatar entre os dias 1 e 11 de fevereiro. Bayern de Munique (Europa), Al-Ahly (África), Al-Duhail (Qatar, país-sede), Tigres (América do Norte), Auckland City (Oceania) e Ulsan Hyundai (Ásia) são os clubes já confirmados na competição.
Contra o Boca Juniors, o Santos precisa vencer para avançar, depois de empatar em 0 a 0, em La Bombonera. Os argentinos passam com vitória ou qualquer empate com gols. Outro 0 a 0 leva a decisão para os pênaltis. O jogo será nesta quarta-feira, 19h15, na Vila Belmiro.

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