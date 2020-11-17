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futebol

CBF nega pedido do Flamengo para mudança de arbitragem no duelo com o São Paulo

Rubro-Negro alegou que a equipe comandada por Wilton Pereira Sampaio cometeu erros técnicos contra o Inter. Entidade vê acerto nas decisões e mantém trio na partida...

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 11:33

LanceNet

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Publicado em 

17 nov 2020 às 11:33
Crédito: Wilton Pereira Sampaio será o árbitro contra o São Paulo - AFP
Na última segunda-feira, o pedido do Flamengo para troca de arbitragem no duelo contra o São Paulo, pela Copa do Brasil, foi negado pela CBF. O time carioca enviou um ofício discordando da escalação de Wilton Pereira Sampaio, Fabrício Vilarinho da Silva e Eduardo de Aquino Valadão. A informação é do 'GE'.
Na carta de ofício, o Flamengo relembra o jogo contra o Internacional, no dia 25 de outubro, pelo Campeonato Brasileiro, quando o clube carioca empatou em 2 a 2 no Beira-Rio. A alegação do Rubro-Negro é que os árbitros Wilton Pereira Sampaio, Fabrício Vilarinho da Silva e Eduardo de Aquino Valadão não teriam condições de trabalhar na próxima partida.
De acordo com o documento, os árbitros cometeram vários erros técnicos e deixaram de assinalar dois pênaltis a favor do Flamengo. Além disso, o clube usou como argumento que a atuação da arbitragem gerou um desgaste emocional com o elenco rubro-negro.
Apesar disso, a CBF entende que a arbitragem acertou nas decisões questionadas pelo Rubro-Negro e manterá o trio para a partida decisiva.
Flamengo e São Paulo se enfrentam quarta-feira, às 21h30, no Morumbi, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O Tricolor venceu a partida de ida por 2 a 1 no Maracanã e têm a vantagem do empate. Caso o Rubro- Negro vença por um gol de diferença, leva a decisão para os pênaltis.

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