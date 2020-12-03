CBF 'ignora' Palmeiras na Liberta e agenda Dérbi em data de semifinal da competição

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) desmembrou quatro rodadas do Brasileirão para organizar os jogos a serem disputados em Dezembro e Janeiro, em dias que precedem e sucedem as festividades de Natal e Ano Novo. Com as mudanças, o Palmeiras viu o clássico contra o Corinthians ser agendado para o dia 06/01, data na qual será disputada a rodada de semifinal da Libertadores – competição na qual o Verdão segue vivo.Depois de avançar às quartas da copa continental para encarar o Libertad, do Paraguai, o Palmeiras terá de fazer jogos a cada 3 dias durante todo o mês de Dezembro, incluindo duelos pelo Brasileirão, pela Copa do Brasil e pela Copa Libertadores. Se avançar na disputa pela América, forçará a entidade máxima do futebol nacional a mudar a data do Dérbi.
Confira a tabela da Libertadores
Caso a situação se concretize, haverá um remanejamento de datas, mas, de novo, o Palmeiras terá de conviver com atrasos na tabela. Tal qual o duelo de estreia do Verdão no Brasileirão, diante do Vasco - que ainda não foi realizado, o time de Abel Ferreira ficará com jogos a menos do que seus rivais na disputa pelo décimo primeiro título brasileiro.
Confira os jogos que tiveram datas alteradas:
Rodada 26Internacional x Palmeiras - 19/12 (sábado) - 21hs - Beira-Rio - Premiere e TNTRodada 27Palmeiras x Red Bull Bragantino - 27/12 (domingo) - 18h15 - Allianz Parque - PremiereRodada 28Palmeiras x Corinthians - 06/01/21 (quarta-feira) - 21h30 - Allianz Parque - Globo e PremiereRodada 29Sport Recife x Palmeiras - 09/10/21 (sábado) - 19hs - Ilha do Retiro - Premiere