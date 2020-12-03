CBF 'ignora' Palmeiras na Liberta e agenda Dérbi em data de semifinal da competição

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) desmembrou quatro rodadas do Brasileirão para organizar os jogos a serem disputados em Dezembro e Janeiro, em dias que precedem e sucedem as festividades de Natal e Ano Novo. Com as mudanças, o Palmeiras viu o clássico contra o Corinthians ser agendado para o dia 06/01, data na qual será disputada a rodada de semifinal da Libertadores – competição na qual o Verdão segue vivo.Depois de avançar às quartas da copa continental para encarar o Libertad, do Paraguai, o Palmeiras terá de fazer jogos a cada 3 dias durante todo o mês de Dezembro, incluindo duelos pelo Brasileirão, pela Copa do Brasil e pela Copa Libertadores. Se avançar na disputa pela América, forçará a entidade máxima do futebol nacional a mudar a data do Dérbi.