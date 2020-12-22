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CBF escala irmão de árbitro contra o Inter para jogo decisivo do Palmeiras na semifinal da Copa do Brasil

Wilton Pereira Sampaio é irmão de Sávio Pereira Sampaio e será o responsável por comandar o duelo decisivo entre América-MG e Palmeiras...
LanceNet

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Publicado em 

22 dez 2020 às 08:10

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 08:10

Crédito: Divulgação/CBF
As semifinais da Copa do Brasil se aproximam e a CBF já definiu os árbitros dos confrontos entre Palmeiras e América-MG. A escolha de Wilton Pereira Sampaio para o jogo de volta, no dia 30 de dezembro, em Belo Horizonte, chama a atenção em especial.
>> Abel Ferreira em dez atos e a revolução no Palmeiras
Wilton é irmão de Sávio Pereira Sampaio, que também é árbitro e esteve à frente do duelo entre Internacional e Palmeiras no último sábado. A atuação de Sávio na partida, que resultou em derrota por 2 a 0, foi bastante contestada pelos palmeirenses. O técnico Abel Ferreira argumentou que o árbitro parou o jogo sem necessidade muitas vezes, acabando por prejudicar o espetáculo.
Embora tenha uma vasta coleção de erros e polêmicas, o goiano Wilton, de 37 anos, faz parte do quadro da FIFA desde 2013 e é visto como um dos nomes mais fortes da arbitragem brasileira. Seu irmão mais novo, Sávio, de 34 anos, ainda integra somente o quadro da CBF.
>> Confira a tabela do BrasileirãoPara o jogo de ida, na quarta-feira (23), no Allianz Parque, Leandro Pedro Vuaden foi o escolhido. O árbitro gaúcho de 45 anos também é visto como um nome experiente e acostumado a comandar jogos de tal porte.
Confira a escala de arbitragem completa de ambos os jogos entre Palmeiras e América-MG pela semifinal da Copa do Brasil:
Palmeiras x América-MG - 23/12/2020, 21h30 - Allianz Parque, São Paulo/SPÁrbitro: Leandro Pedro Vuaden - RS (CBF)Assistente 1: Jorge Eduardo Bernardi - RS (CBF)Assistente 2: Jorge Eduardo Calza - RS (CBF)Quarto árbitro: Douglas Schwengber da Silva - RS (CBF)Árbitro de vídeo: Daniel Nobre Bins - RS (CBF)
América-MG x Palmeiras - 30/12/2020, 21h30 - Arena Independência, Belo Horizonte/MGÁrbitro: Wilton Pereira Sampaio - GO (FIFA)Assistente 1: Fabrício Vilarinho da Silva - GO (FIFA)Assistente 2: Bruno Raphael Pires - GO (FIFA)Quarto árbitro: Osimar Moreira da Silva Júnior - GO (CBF)Árbitro de vídeo: Elmo Alves Resende Cunha - GO (CBF)

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