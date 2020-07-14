CBF e Fifa batem o martelo sobre data de janelas internacionais no país

Os períodos de transferências internacionais do futebol brasileiro já têm data para serem realizados. Após reunião realizada nesta segunda-feira com a presença de executivos dos clubes brasileiros, foram estabelecidos pela CBF e Fifa dois novos períodos de negociações.
Haverá uma reabertura da janela em 20 de julho e fechará em 7 de agosto. Em seguida, será permitida uma nova etapa, entre 9 de outubro e 9 de novembro.
O vice-presidente do Atlético-MG, Lásaro Cândido, confirmou os novos prazos para o mercado da bola. Com a mudança, o clube poderá inscrever no BID nomes como Keno, Bueno, Alan Franco e Junior Alonso antes da retomada do Campeonato Mineiro.
O Corinthians poderá inscrever o centroavante Jô na reta final do Campeonato Paulista, com direito a reestrear no Dérbi diante do Palmeiras. Outro nome que desembarcará nesta janela é Kalou, vindo do Botafogo.