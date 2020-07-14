CBF e Fifa batem o martelo sobre data de janelas internacionais no país

Crédito: Vaivém será permitido entre julho e agosto e entre outubro e novembro (Fernando Torres / CBF

Os períodos de transferências internacionais do futebol brasileiro já têm data para serem realizados. Após reunião realizada nesta segunda-feira com a presença de executivos dos clubes brasileiros, foram estabelecidos pela CBF e Fifa dois novos períodos de negociações.

Haverá uma reabertura da janela em 20 de julho e fechará em 7 de agosto. Em seguida, será permitida uma nova etapa, entre 9 de outubro e 9 de novembro.

O vice-presidente do Atlético-MG, Lásaro Cândido, confirmou os novos prazos para o mercado da bola. Com a mudança, o clube poderá inscrever no BID nomes como Keno, Bueno, Alan Franco e Junior Alonso antes da retomada do Campeonato Mineiro.