CBF e Eleven Sports fecham acordo de três anos para público assistir Brasileirão feminino de graça

A CBF e a Eleven Sports assinaram contrato de três anos (2022, 2023 e 2024) para transmissão gratuita de todas as séries do Brasileirão de futebol feminino. O acordo, que já passa a valer a partir deste final de semana, englobará todos os confrontos que não tiverem transmissão da TV aberta (Band) e TV fechada (SporTV) das séries A1, já em andamento, A2 e A3, que ainda começarão. A Eleven transmitiu o futebol feminino nos últimos três anos (A1, A2 e divisões de base), tendo disponibilizado mais de 400 partidas ao vivo em 2021.

- O desenvolvimento do futebol feminino é uma das nossas prioridades. E a assinatura da parceria com a Eleven para as três divisões do campeonato brasileiro é mais um passo para o contínuo crescimento da modalidade, à medida em que a integral exposição do produto é um pilar importante para as estratégias de geração de novas receitas que tornem as competições sustentáveis - afirmou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Terence Gargantini, responsável pelas operações da Eleven Sports no Brasil e na América Latina, destacou a importância do futebol feminino para a plataforma e espera que a modalidade siga crescendo e encantando cada vez mais pessoas.

- Temos um orgulho imenso de fazer parte desse movimento que vem fortalecendo o futebol feminino no Brasil. Estamos indo para seis anos consecutivos transmitindo as principais competições da modalidade e dando visibilidade também para as séries A2 e A3. Tudo gratuitamente. Transmitimos mais de 400 partidas em 2021 e nossa expectativa é conseguir entregar ainda mais. Fomos pioneiros nessa empreitada, acompanhamos o aumento da audiência durante todo esse tempo e seguiremos levando o futebol feminino a milhões de brasileiros - disse Gargantini.

A relação da Eleven Sports com o futebol feminino remete ao início da operação da plataforma. Ainda com o nome de MyCujoo, em 2015, a estreia nas transmissões foi com futebol feminino: um amistoso entre FC Zürich Frauen x FC St.Gallen. Fato histórico, que só reforça a importância da modalidade para a empresa.

- Sempre reforço que o futebol feminino e nossos propósitos estão muito alinhados. Somos os maiores do mundo porque valorizamos as competições que a grande mídia não dá atenção. E isso nos coloca em uma posição acima da de um simples negócio. Nós damos visibilidade para quem não tem, proporcionamos uma oportunidade que clubes e jogadoras não possuem em nenhum outro lugar. E vamos seguir em frente, acreditando na modalidade, no seu desenvolvimento como negócio e na expectativa de conseguir ainda mais parceiros de negócios - encerrou Terence Gargantini.

As primeiras transmissões do Brasileirão de futebol feminino A1 2022 na Eleven Sports acontecerão neste domingo (24.04). Às 15h, o líder Palmeiras receberá o Real Brasília (DF). No mesmo horário, também jogarão Kindermann Avaí (SC) x Red Bull Bragantino (SP), Cresspom (DF) x Atlético-MG e Esmac (PA) x São Paulo. Às 18h, Ferroviária (SP) e Cruzeiro encerram a rodada na plataforma.