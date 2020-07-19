CBF doa camisa da Seleção ao museu do Flu como homenagem a Preguinho

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Autor do primeiro gol da Seleção Brasileira em Copas do Mundo, Preguinho foi homenageado pela CBF, que doou uma camisa personalizada ao Fluminense. O feito do ponta-esquerda, ídolo do Tricolor que tem um busto na sede de Laranjeiras, completou 90 anos na última terça-feira.

A camisa foi recebida pelo gestor do Flu Memória, Dhaniel Cohen. O atual terceiro uniforme da Seleção é branco, com detalhes em azul e foi inspirado no que foi utilizado pelo escrete brasileiro na gloriosa campanha do Sul-Americano de 1919, conquistado no Estádio das Laranjeiras. O modelo da camisa foi o mesmo utilizado por Preguinho e companhia no Uruguai para a disputa da primeira Copa do Mundo de todos os tempos, em 1930.