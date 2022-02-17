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futebol

CBF divulga valores dos ingressos da Supercopa entre Atlético-MG e Flamengo; confira

Partida ocorre no próximo domingo, na Arena Pantanal, às 16h (horário de Brasília)...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 21:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2022 às 21:39
Flamengo e Atlético-MG se enfrentam no próximo domingo, pela Supercopa do Brasil, na Arena Pantanal. Nesta quarta-feira, a CBF divulgou o valor dos ingressos e pontos de venda para o duelo em Cuiabá. A entrada mais barata custa R$ 100 (inteira). O bilhete mais caro está no valor de R$ 300 (inteira).+ Neto critica jornalista da Globo por indireta a Edmundo: 'Quem é você para falar que ele é racista?'
Os ingressos começaram a ser comercializados, pela internet, às 21h desta quarta-feira no site https://tickethub.com.br/. As vendas físicas começam na próxima sexta-feira, às 10h e vão até o sábado, às 20h. A entidade liberou a comercialização de 31.219 ingressos.
+ 'Quero que a Trikas vai para...': ex-diretor do São Paulo, Marco Aurélio 'perde a linha' no Arena SBT
Confira os valores e postos de venda:
SETORES E VALORESOeste Inferior (setor misto) – 4.863 lugares – R$ 300 (inteira)/R$ 150 (meia)Oeste Superior (setor misto) – 7.072 lugares – R$ 120 (inteira)/ R$ 60 (meia)Leste Inferior (setor misto) – 4.757 lugares- R$ 200 (inteira)/ R$ 100 (meia)Leste Superior (setor misto) – 7.430 lugares – R$ 120 (inteira)/ R$ 60 (meia)Norte Inferior (setor exclusivo da torcida do Flamengo) – 3.549 lugares – R$ 100 (inteira) / R$ 50 (meia)Sul Inferior (setor exclusivo da torcida do Atlético Mineiro) – 3.548 lugares – R$ 100 (inteira) / R$ 50 (meia)
POSTOS DE VENDA FÍSICASexta (18) e sábado (19), das 10 às 20h, nos cinco pontos. No domingo (20), apenas no ginásio.1) Ginásio Aecim Tocantins - Av. Agrícola Paes de Barros, s/n - Verdão- Cuiabá MT2) Loja Tube Térreo- Shopping 3 Américas - Av.Brasilia,146-213 -Jardim das Américas - Cuiabá MT3) Loja Tube - Pantanal Shopping- Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3300 - Jardim Aclimação - Cuiabá MT4) Loja Hebrom 1o Piso - Shopping Varzea Grande - Av.Presidente Arthur Bernardes, 43 - Centro Sul - Varzea Grande - MT5) Loja Moda Verão - Av.Getulio Vargas esquina Prainha - Cuiabá MT
Crédito: Supercopaserádecididanopróximodomingo,entreAtlético-MGeFlamengo(Foto:LucasFigueiredo/CBF

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