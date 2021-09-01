CBF divulga tabela dos jogos entre 21ª e 25ª rodada do Brasileiro; veja os confrontos do Fluminense

A CBF confirmou os confrontos do Brasileirão entre a 21ª e 25ª rodada nesta quarta-feira. No período, o Fluminense enfrenta Bragantino, Fortaleza e Atlético-GO no Maracanã. O time só terá dois jogos fora de casa, contra o Cuiabá e o Santos, respectivamente. Nesta quinta, o Tricolor entra em campo contra o Juventude, às 19h, no Maracanã.
Veja os confrontos do Fluminense até a 25ª rodada
21ª rodadaCuiabá x Fluminense - 20/09, às 20h - Arena Pantanal 22ª rodadaFluminense x Bragantino - 26/09, às 16h - Maracanã 23ª rodadaSantos x Fluminense - 03/10, às 18h15 - Vila Belmiro 24ª rodadaFluminense x Fortaleza - 06/10, às 21h30 - Maracanã 25ª rodadaFluminense x Atlético-GO - 10/10, às 16h - Maracanã