CBF divulga tabela do Brasileirão Feminino Sub-20 e Vasco está no Grupo C; conheça os adversários

A CBF divulgou, nesta segunda-feira, a tabela do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20. O Vasco está no Grupo C ao lado de Fortaleza, Ferroviária (SP) e Atlético-MG. O torneio terá início no dia 03 de maio e termina no dia 02 de julho. As duas primeiras fases serão em Santana de Parnaíba (SP). A competição conta com seis grupos com quatro times em cada, sendo que os primeiros colocados e os dois melhores segundos se classificam para a segunda fase. Os confrontos serão de ida e volta.
Confira os jogos do Vasco:03/05 – 20:30 – Fortaleza x Vasco05/05 – 16:00 – Ferroviária x Vasco07/05 – 08:30 – Vasco x Atlético-MG09/05 – 08:30 – Atlético-MG x Vasco11/05 – 20:30 – Vasco x Ferroviária13/05 – 14:00 – Vasco x Fortaleza