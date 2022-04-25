CBF divulga tabela do Brasileirão Feminino Sub-20 e Vasco está no Grupo C; conheça os adversários

A CBF divulgou, nesta segunda-feira, a tabela do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20. O Vasco está no Grupo C ao lado de Fortaleza, Ferroviária (SP) e Atlético-MG. O torneio terá início no dia 03 de maio e termina no dia 02 de julho. As duas primeiras fases serão em Santana de Parnaíba (SP). A competição conta com seis grupos com quatro times em cada, sendo que os primeiros colocados e os dois melhores segundos se classificam para a segunda fase. Os confrontos serão de ida e volta.