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CBF divulga tabela detalhada das rodadas 16 a 20 do Brasileirão; veja os jogos do Fluminense e onde assistir

Tricolor terá Internacional (fora), Atlético-MG (casa), Bahia (casa), Chapecoense (fora) e São Paulo (casa) para fechar o primeiro turno e começar o segundo...

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 15:27

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2021 às 15:27
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Com duas derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Fluminense ainda busca recuperação na competição para sonhar em terminar novamente entre os primeiros. Antes de retornar ao torneio, a equipe decide as oitavas da Copa do Brasil e da Libertadores, mas terá uma sequência importante pela frente. A CBF detalhou, nesta quarta-feira, a tabela da 16ª a 20ª rodada.
+ Fluminense chegou até as quartas da Copa do Brasil três vezes após título; relembre as campanhas
​O Tricolor terá Internacional (fora), Atlético-MG (casa), Bahia (casa), Chapecoense (fora) e São Paulo (casa) nas próximas rodadas, todas em domingos. Vale lembrar que, por conta da mudança das datas dos jogos contra Criciúma e Cerro Porteño (PAR), o Flu ainda precisará fazer uma partida atrasada com o Juventude, no Maracanã, pela 14ª rodada, ainda sem data.
Veja a tabela do Brasileirão
​Essas partidas fecham o primeiro turno do Brasileirão e a contra o São Paulo abre o returno. O Flu é o atual 11º colocado, com 17 pontos. VEJA TODAS AS PARTIDAS E ONDE ASSISTIR:
15 DE AGOSTO (domingo) - 16ª rodadaInternacional x Fluminense - 20h30Beira-Rio, Porto Alegre (RS)Transmissão: SporTV e Premiere
22 DE AGOSTO (domingo) - 17ª rodadaFluminense x Atlético-MG - 16hMaracanã, Rio de Janeiro (RJ)Transmissão: Globo, SporTV e Premiere
29 DE AGOSTO (domingo) - 18ª rodadaFluminense x Bahia - 18h15Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Transmissão: Premiere
05 DE SETEMBRO (domingo) - 19ª rodadaChapecoense x Fluminense - 16hArena Condá, Chapecó (SC)Transmissão: Globo e Premiere
12 DE SETEMBRO (domingo) - 20ª rodadaFluminense x São Paulo - 16hMaracanã, Rio de Janeiro (RJ)Transmissão: Globo, SporTV e Premiere

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