CBF divulga tabela detalhada da 2ª fase da Copa do Brasil; veja as datas!

A CBF definiu as datas, horários e locais dos jogos da segunda fase da Copa do Brasil, que começou na última sexta com a classificação do Corinthians sobre o Retrô. A tabela detalhada tem partidas entre os dias 1º e 15 de abril.
+ CONFIRA A TABELA COMPLETA DA COPA DO BRASILNo dia 7 de abril, o Vasco visita a Tombense em Tombos, e o Bahia encara o Manaus em Salvador. No dia 14, o Botafogo pega o ABC em Natal, e o Cruzeiro visita o América-RN na Arena das Dunas.
O regulamento da segunda fase é diferente da primeira. Também é disputada em jogo único, mas o empate leva a decisão da vaga para os pênaltis.
Confira a tabela detalhada da segunda fase da Copa do Brasil:
1º de abril
20h: Luverdense x Red Bull Bragantino (Passo das Emas/Lucas do Rio Verde)
6 de abril
19h: Coritiba x Operário-PR (Couto Pereira/Curitiba)21h30: Fotaleza x Ypiranga-RS (Castelão/Fortaleza)
7 de abril
16h: Picos x Boavista (Helvídio Nunes/Picos)16h: Juazeirense x Volta Redonda (Adaulto Moraes/Juazeiro)19h: Vitória x Rio Branco-ES (Barradão/Salvador)21h30: Bahia x Manaus (Pituaçu/Salvador)21h30: Tombense x Vasco (Antonio de Almeida/Tombos)
8 de abril
19h: Criciúma x Ponte Preta (Heriberto Hulse/Criciúma)21h30: Vila Nova x Juventude (Onésio Alvarenga/Goiânia)
13 de abril
16h30: Cianorte x Santa Cruz (Albino Turbay/Cianorte)19h: Paysandu x Goianésia ou CRB (Mangueirão/Belém)21h30: CSA x Remo (Rei Pelé/Maceió)
14 de abril
19h: América-MG x Ferroviário (Independência/Belo Horizonte)21h30: ABC x Botafogo (Frasqueirão/Natal)21h30: América-RN x Cruzeiro (Arena das Dunas/Natal)
15 de abril
16h30: Avaí x FC Cascavel (Ressacada/Florianópolis)19h: 4 de Julho x Cuiabá (Lindolfo Monteiro/Teresina)21h30: Joinville x Atlético-GO (Arena Joinville/Joinville)