CBF divulga tabela detalhada da 2ª fase da Copa do Brasil; veja as datas!

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A CBF definiu as datas, horários e locais dos jogos da segunda fase da Copa do Brasil, que começou na última sexta com a classificação do Corinthians sobre o Retrô. A tabela detalhada tem partidas entre os dias 1º e 15 de abril.

+ CONFIRA A TABELA COMPLETA DA COPA DO BRASILNo dia 7 de abril, o Vasco visita a Tombense em Tombos, e o Bahia encara o Manaus em Salvador. No dia 14, o Botafogo pega o ABC em Natal, e o Cruzeiro visita o América-RN na Arena das Dunas.

O regulamento da segunda fase é diferente da primeira. Também é disputada em jogo único, mas o empate leva a decisão da vaga para os pênaltis.

Confira a tabela detalhada da segunda fase da Copa do Brasil:

1º de abril

20h: Luverdense x Red Bull Bragantino (Passo das Emas/Lucas do Rio Verde)

6 de abril

19h: Coritiba x Operário-PR (Couto Pereira/Curitiba)21h30: Fotaleza x Ypiranga-RS (Castelão/Fortaleza)

7 de abril

16h: Picos x Boavista (Helvídio Nunes/Picos)16h: Juazeirense x Volta Redonda (Adaulto Moraes/Juazeiro)19h: Vitória x Rio Branco-ES (Barradão/Salvador)21h30: Bahia x Manaus (Pituaçu/Salvador)21h30: Tombense x Vasco (Antonio de Almeida/Tombos)

8 de abril

19h: Criciúma x Ponte Preta (Heriberto Hulse/Criciúma)21h30: Vila Nova x Juventude (Onésio Alvarenga/Goiânia)

13 de abril

16h30: Cianorte x Santa Cruz (Albino Turbay/Cianorte)19h: Paysandu x Goianésia ou CRB (Mangueirão/Belém)21h30: CSA x Remo (Rei Pelé/Maceió)

14 de abril

19h: América-MG x Ferroviário (Independência/Belo Horizonte)21h30: ABC x Botafogo (Frasqueirão/Natal)21h30: América-RN x Cruzeiro (Arena das Dunas/Natal)

15 de abril