CBF divulga novas datas de cinco jogos do Palmeiras no Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) desmembrou os confrontos das rodadas 16 a 20 do Campeonato Brasileiro. Com isso, foram anunciadas as datas e horários de cinco jogos do Palmeiras na competição.Sendo assim, o Verdão entra em campo no dia 14 de agosto, às 19h (de Brasília), contra o Atlético-MG. Já no dia 22, o Verdão enfrenta o Cuiabá às 11h. Nas rodadas 18, 19 e 20, respectivamente, o Alviverde encara Athletico-PR (28 de agosto, às 21h), Ceará (05 de setembro, às 16h) e Flamengo (11 de setembro, às 19h).