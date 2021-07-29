AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

CBF divulga novas datas de cinco jogos do Palmeiras no Brasileirão

Confederação anunciou quando serão disputados os confrontos do Verdão
...

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 09:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jul 2021 às 09:30
Crédito: César Greco
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) desmembrou os confrontos das rodadas 16 a 20 do Campeonato Brasileiro. Com isso, foram anunciadas as datas e horários de cinco jogos do Palmeiras na competição.Sendo assim, o Verdão entra em campo no dia 14 de agosto, às 19h (de Brasília), contra o Atlético-MG. Já no dia 22, o Verdão enfrenta o Cuiabá às 11h. Nas rodadas 18, 19 e 20, respectivamente, o Alviverde encara Athletico-PR (28 de agosto, às 21h), Ceará (05 de setembro, às 16h) e Flamengo (11 de setembro, às 19h).
Atualmente, o Palmeiras está concentrado para enfrentar, no próximo domingo (31), às 19h (de Brasília), o São Paulo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Segurança
Nem Flávio Bolsonaro, nem Lula: a estratégia de Ricardo Ferraço para 2026
Imagem BBC Brasil
Nico Williams: a trajetória do campeão mundial cujos pais cruzaram o Saara a pé atrás de um futuro melhor
Polícia Militar apreendeu armas, munições e uma granada em uma casa na Serra com suspeitos de envolvimento em ataque a tiros em Nova Almeida
Filho de coronel da PM é preso por tentativa de homicídio contra policiais na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados