CBF divulga imagens e áudio do VAR em pênalti contra o Santos no clássico

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na tarde desta terça-feira o áudio do VAR no lance do pênalti para o São Paulo no clássico desta segunda diante do Santos, no Morumbi, pela quarta rodada do Brasileirão.O vídeo divulgado pela entidade mostra desde o lance da disputa na lateral, que gerou a maior discussão no jogo. O bandeira marcou lateral para o Santos, mas o quatro árbitro marcou para o São Paulo, que cobrou rápido e, na sequência da jogada, a bola bateu no braço de Rodrigo Fernández.

"Branco bola, branco bola, tocou no Sr.", diz o quatro árbitro.

Os assistentes do árbitro ainda falam em possível falta e possível impedimento no lance.Na sequência, após o cruzamento, VAR e o árbitro Leandro Vuaden falam em possível pênalti.

"Possível pênalti, reclamação, para mim toca no braço", afirma Vuaden, de imediato.

Depois de avaliar as imagens, o árbitro de vídeo chama Vuaden para a cabine do VAR.

"Sugiro revisão para possível pênalti. A bola toca no braço e depois na perna, ok?", diz o VAR.

"Ok, ponto de contato, tá, beleza....perna e braço junto, é isso?", pergunta Vuaden.

"Primeiro toca no braço, depois na perna", responde o VAR.

"Beleza, penal sem cartão, ok?", diz Vuaden,

"Ok, ótima decisão", responde o VAR.