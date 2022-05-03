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futebol

CBF divulga imagens e áudio do VAR em pênalti contra o Santos no clássico

Leandro Vuaden vê pênallti na hora da jogada e árbitro de vídeo aprova decisão. Lateral e possível falta em Marcos Leonardo não foram discutidos...

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 17:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mai 2022 às 17:03
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na tarde desta terça-feira o áudio do VAR no lance do pênalti para o São Paulo no clássico desta segunda diante do Santos, no Morumbi, pela quarta rodada do Brasileirão.O vídeo divulgado pela entidade mostra desde o lance da disputa na lateral, que gerou a maior discussão no jogo. O bandeira marcou lateral para o Santos, mas o quatro árbitro marcou para o São Paulo, que cobrou rápido e, na sequência da jogada, a bola bateu no braço de Rodrigo Fernández.
"Branco bola, branco bola, tocou no Sr.", diz o quatro árbitro.
Os assistentes do árbitro ainda falam em possível falta e possível impedimento no lance.Na sequência, após o cruzamento, VAR e o árbitro Leandro Vuaden falam em possível pênalti.
"Possível pênalti, reclamação, para mim toca no braço", afirma Vuaden, de imediato.
Depois de avaliar as imagens, o árbitro de vídeo chama Vuaden para a cabine do VAR.
"Sugiro revisão para possível pênalti. A bola toca no braço e depois na perna, ok?", diz o VAR.
"Ok, ponto de contato, tá, beleza....perna e braço junto, é isso?", pergunta Vuaden.
"Primeiro toca no braço, depois na perna", responde o VAR.
"Beleza, penal sem cartão, ok?", diz Vuaden,
"Ok, ótima decisão", responde o VAR.
Crédito: SãoPaulovenceuoSantosnoclássicocomgoldepênaltipolêmico(Foto:AlexSilva/Lancepress!

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