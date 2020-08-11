CBF divulga horários dos jogos da volta da 3ª fase da Copa do Brasil

A CBF atualizou na noite desta segunda-feira a tabela da terceira fase da Copa do Brasil. A bola volta a rolar pela competição nacional no dia 25 de agosto, uma terça-feira, e o jogo da reabertura será entre Afogados x Ponte Preta, no Vianão, em Pernambuco, às 16h. Também nessa terça, Fluminense e Figueirense se enfrentam no Maracanã, às 21h30. No dia seguinte, quarta-feira, o Botafogo enfrenta o Paraná, no Durival Britto, em Curitiba, às 19h. Logo em seguida, o Vasco enfrenta o Goiás em Goiânia, com jogo marcado para o Hailé Pinheiro, o Serrinha, às 21h30.A SITUAÇÃO DOS CARIOCASO primeiro dos cariocas a voltar a campo, o Fluminense precisa reverter a derrota para o Figueirense em Santa Catarina por 1 a 0. Para avançar de fase, o Tricolor necessita de um triunfo por dois ou mais gols de diferença. Caso vença por um gol, a partida será decidida nos pênaltis.