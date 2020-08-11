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futebol

CBF divulga horários dos jogos da volta da 3ª fase da Copa do Brasil

Fluminense, Botafogo e Vasco entram em campo nos próximos dias 25 e 26 de agosto...
LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2020 às 22:40

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 22:40

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
A CBF atualizou na noite desta segunda-feira a tabela da terceira fase da Copa do Brasil. A bola volta a rolar pela competição nacional no dia 25 de agosto, uma terça-feira, e o jogo da reabertura será entre Afogados x Ponte Preta, no Vianão, em Pernambuco, às 16h. Também nessa terça, Fluminense e Figueirense se enfrentam no Maracanã, às 21h30. No dia seguinte, quarta-feira, o Botafogo enfrenta o Paraná, no Durival Britto, em Curitiba, às 19h. Logo em seguida, o Vasco enfrenta o Goiás em Goiânia, com jogo marcado para o Hailé Pinheiro, o Serrinha, às 21h30.A SITUAÇÃO DOS CARIOCASO primeiro dos cariocas a voltar a campo, o Fluminense precisa reverter a derrota para o Figueirense em Santa Catarina por 1 a 0. Para avançar de fase, o Tricolor necessita de um triunfo por dois ou mais gols de diferença. Caso vença por um gol, a partida será decidida nos pênaltis.
Quem passa por situação semelhante é o Vasco, derrotado em São Januário pelo Goiás por 1 a 0. O Botafogo é quem está em situação mais tranquila entre os cariocas, já que venceu o Paraná por 1 a 0 no Nilton Santos. Um empate classifica o alvinegro.
CONFIRA OS JOGOSTerça-feira, 25/0816h: Afogados x Ponte Preta (Vianão)19h: América-MG x Ferroviária-SP (Independência)21h30: Fluminense x Figueirense (Maracanã)
Quarta-feira, 26/0816h: CRB-AL x Cruzeiro (Rei Pelé)16h: América-RN x Juventude (Arena das Dunas)19h: Paraná x Botafogo (Durival de Brito)21h30: Vitória x Ceará (Barradão)21h30: Goiás x Vasco (Hailé Pinheiro)
Quinta-feira, 27/0819h: Brusque x Brasil de Pelotas (Augusto Bauer)21h30: São José x Atlético-GO (Francisco Novelletto)

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