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CBF divulga duelos do Brasileirão até a 15ª rodada; confira os próximos adversários do Fluminense

Entidade tornou pública tabela detalhada das rodadas até agosto; Tricolor ocupa nono lugar na classificação
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Publicado em 29 de Junho de 2021 às 18:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jun 2021 às 18:17
Crédito: Fluminense não poderá jogar no Maracanã até a 12ª rodada(Mailson Santana/Fluminense F.C
Nesta terça-feira, a CBF divulgou o planejamento do Brasileirão 2021 até a décima quinta rodada, com datas, horários e duelos. Sem poder utilizar o Maracanã até meados de julho, o Fluminense irá utilizar o Estádio Raulino de Oliveira e São Januário quando for mandante. Além da logística para o interior, o clube viajará para São Paulo, Recife e Belo Horizonte durante o período divulgado.
> Confira os duelos das oitavas de final da Copa do BrasilAté o momento, o Fluminense acumula 2 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Com 10 pontos, o Tricolor ocupa a nona posição na tabela e busca ampliar o número de partidas em que sai vitorioso. Conquistar os três pontos e corrigir as falhas técnicas, mesmo fora do Maracanã, são os principais desafios do time de Roger Machado nas próximas rodadas.Confira os próximos confrontos do Fluminense:
8ª rodada – Fluminense x Athletico-PR – Estádio Raulino de Oliveira – 30/06 (quarta), 16h
9ª rodada – Flamengo x Fluminense – Neo Química Arena – 04/07 (domingo), 16h
10ª rodada – Fluminense Ceará – São Januário – 07/07 (quarta-feira), 21h30
11ª rodada – Sport x Fluminense – Ilha do Retiro – 10/07 (sábado), 19h
12ª rodada – Fluminense x Grêmio – Maracanã – 17/07 (sábado), 21h
13ª rodada – Palmeiras x Fluminense – Allianz Parque – 24/07 (sábado), 19h
14ª rodada – Fluminense x Juventude – Maracanã – 31/07 (sábado), 17h
15ª rodada – América-MG x Fluminense – Independência – 08/08 (domingo), 20h30

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