CBF divulga duelos do Brasileirão até a 15ª rodada; confira os próximos adversários do Fluminense

Nesta terça-feira, a CBF divulgou o planejamento do Brasileirão 2021 até a décima quinta rodada, com datas, horários e duelos. Sem poder utilizar o Maracanã até meados de julho, o Fluminense irá utilizar o Estádio Raulino de Oliveira e São Januário quando for mandante. Além da logística para o interior, o clube viajará para São Paulo, Recife e Belo Horizonte durante o período divulgado.

> Confira os duelos das oitavas de final da Copa do BrasilAté o momento, o Fluminense acumula 2 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Com 10 pontos, o Tricolor ocupa a nona posição na tabela e busca ampliar o número de partidas em que sai vitorioso. Conquistar os três pontos e corrigir as falhas técnicas, mesmo fora do Maracanã, são os principais desafios do time de Roger Machado nas próximas rodadas.Confira os próximos confrontos do Fluminense: