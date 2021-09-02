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CBF divulga datas e horários das primeiras partidas do returno do Brasileirão; confira

Entidade anunciou detalhes das rodadas 21 a 25, que acontecem entre setembro e outubro
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LanceNet

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Publicado em 

02 set 2021 às 09:30

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 09:30

Crédito: Cesar Greco
A CBF divulgou, nesta quarta-feira (1) a relação oficial das datas e horários das rodadas 21 a 25 do Brasileirão 2021. Confira a sequência do Palmeiras na competição.
21ª: Chapecoense x Palmeiras – 18/09 (sábado) – 17h22ª: Corinthians x Palmeiras – 25/09 (sábado) – 19h23ª: Palmeiras x Juventude – 03/10 (domingo) – 18h1524ª: América-MG x Palmeiras – 06/10 (quarta-feira) – 21h3025ª: Palmeiras x RB Bragantino – 09/10 (sábado) – 21hO campeonato aproxima-se do final do primeiro turno, porém teve algumas partidas da décima nona rodada adiadas em razão das convocações de seleções sul-americanas para as Eliminatórias. A fim de não prejudicar as equipes brasileiras, a CBF entendeu ser mais justo remarcar os jogos.Quanto ao Verdão, estava previsto que o time enfrentasse o Ceará no próximo fim de semana. Entretanto, com a decisão, o confronto foi postergado – ainda sem data certa.
Sendo assim, o Alviverde só volta a campo contra o Flamengo no dia 12 de setembro, em partida válida pelo início do returno do Brasileirão. O jogo acontece às 16h (horário oficial de Brasília) do domingo no Allianz Parque.

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