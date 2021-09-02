CBF divulga datas e horários das primeiras partidas do returno do Brasileirão; confira

A CBF divulgou, nesta quarta-feira (1) a relação oficial das datas e horários das rodadas 21 a 25 do Brasileirão 2021. Confira a sequência do Palmeiras na competição.

21ª: Chapecoense x Palmeiras – 18/09 (sábado) – 17h22ª: Corinthians x Palmeiras – 25/09 (sábado) – 19h23ª: Palmeiras x Juventude – 03/10 (domingo) – 18h1524ª: América-MG x Palmeiras – 06/10 (quarta-feira) – 21h3025ª: Palmeiras x RB Bragantino – 09/10 (sábado) – 21hO campeonato aproxima-se do final do primeiro turno, porém teve algumas partidas da décima nona rodada adiadas em razão das convocações de seleções sul-americanas para as Eliminatórias. A fim de não prejudicar as equipes brasileiras, a CBF entendeu ser mais justo remarcar os jogos.Quanto ao Verdão, estava previsto que o time enfrentasse o Ceará no próximo fim de semana. Entretanto, com a decisão, o confronto foi postergado – ainda sem data certa.