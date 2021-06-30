CBF divulga datas de cinco jogos do Palmeiras no Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) desmembrou os confrontos das rodadas 11ª a 15ª do Campeonato Brasileiro. Com isso, foram anunciadas as datas e horários de cinco jogos do Palmeiras na competição.Sendo assim, o Verdão entra em campo no dia 10 de julho, contra o Santos, às 16h30 (horário de Brasília). Já no dia 18, o Verdão enfrenta o Atlético-GO, às 16 horas. Nas rodadas 13, 14 e 15, respectivamente, o Alviverde encara Fluminense (24 de julho, às 19 horas), o São Paulo (31 de julho, às 19 horas) e Fortaleza (08 de agosto, às 16 horas).Entre os confrontos contra Santos e Atlético de Goiás, o Palmeiras enfrenta a Universidad Católica, pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores, no dia 14 de julho, às 21h30 (de Brasília).