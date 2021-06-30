AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

CBF divulga datas de cinco jogos do Palmeiras no Brasileirão

Partidas contra Santos, Atlético-GO, Fluminense, São Paulo e Fortaleza foram desmembradas pela confederação...

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jun 2021 às 07:30
Crédito: Cesar Greco
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) desmembrou os confrontos das rodadas 11ª a 15ª do Campeonato Brasileiro. Com isso, foram anunciadas as datas e horários de cinco jogos do Palmeiras na competição.Sendo assim, o Verdão entra em campo no dia 10 de julho, contra o Santos, às 16h30 (horário de Brasília). Já no dia 18, o Verdão enfrenta o Atlético-GO, às 16 horas. Nas rodadas 13, 14 e 15, respectivamente, o Alviverde encara Fluminense (24 de julho, às 19 horas), o São Paulo (31 de julho, às 19 horas) e Fortaleza (08 de agosto, às 16 horas).Entre os confrontos contra Santos e Atlético de Goiás, o Palmeiras enfrenta a Universidad Católica, pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores, no dia 14 de julho, às 21h30 (de Brasília).
Atualmente, o Palmeiras está concentrado para enfrentar, nesta quarta-feira (30), às 19 horas, o Internacional, no Beira-Rio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mais conhecida como Baiana, Evani dos Santos Reis é a presidente do Sindilimpe-ES
Gari, mulher e negra: a provável suplente de Contarato na campanha ao Senado
Imagem de destaque
Dois anos após o crime, casal é condenado por morte de jovem em Aracruz
ES está entre os estados mais expostos às novas tarifas dos EUA, aponta Findes
ES está entre os estados mais expostos às novas tarifas dos EUA, aponta Findes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados