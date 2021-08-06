CBF divulga data e local das finais do Campeonato Brasileiro Sub-17 entre Flamengo e Vasco

Crédito: Finais entre Flamengo e Vasco prometem no Brasileirão Sub-17 (Marcelo Cortes/Flamengo; Rafael Ribeiro/Vasco

O Campeonato Brasileiro Sub-17 terá dois jogos finais que prometem ser eletrizantes em um dos maiores clássicos do futebol brasileiro: Flamengo. e Vasco Com isso, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu, na manhã desta sexta-feira, as datas e horários dos dois jogos da decisão, que serão realizados nas próximas semanas.

+ Confira e simule a tabela do Campeonato BrasileiroO primeiro jogo será realizado no dia 12, às 15h30, com mando de campo do Cruz-Maltino, em São Januário. Na volta o Flamengo terá o mando, e o jogo será disputado dia 16 no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, às 20h. Cabe salientar que ambas as partidas terão a transmissão do SporTV e da CBF TV.

Na semifinal, o Gigante da Colina eliminou o Cruzeiro após empatar por 2 a 2 em Sete Lagoas, Minas Gerais, e golear por 6 a 2 no Rio de Janeiro. O Rubro-negro, por sua vez, passou pelo São Paulo com um empate por 3 a 3 em Cotia e uma vitória por 2 a 1 em casa.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro

Pelo lado dos Meninos da Colina, a campanha até o momento tem bons números com treze partidas disputadas, oito vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. O Flamengo também tem uma excelente campanha com dez vitórias, um empate e duas derrotas.

CONFIRA AS DATAS DA DECISÃO DO BRASILEIRÃO SUB-17

12/8 – Quinta-feiraVasco x FlamengoLocal: São JanuárioHorário: 15h30