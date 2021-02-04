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CBF divulga data da Supercopa Sub-17 entre São Paulo x Fluminense

Jogo entre o campeão da Copa do Brasil e o vencedor do Brasileirão da categoria acontecerá na próxima quarta-feira (10), na Arena Pantanal, em Cuiabá, às 19h...

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 19:00

LanceNet

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Publicado em 

04 fev 2021 às 19:00
Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) definiu a data e o horário da Supercopa Sub-17 entre São Paulo (campeão da Copa do Brasil) e Fluminense (vencedor do Campeonato Brasileiro).
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O confronto acontecerá na próxima quarta-feira (10), às 19h, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). Quem vencer a partida leva o título. Em caso de empate, a decisão de quem leva a taça será nos pênaltis.
SIMULE OS JOGOS DO SEU TIME NO BRASILEIRÃOO Tricolor ganhou o direito de disputar o troféu com a conquista da Copa do Brasil em cima do próprio Fluminense. Já o Tricolor das Laranjeiras foi campeão do Campeonato Brasileiro ao vencer o Athletico-PR na decisão.
VEJA MAIS DETALHES DA PARTIDA Quarta-feira (10/02)Supercopa do Brasil Sub-1719h – Fluminense x São PauloArena Pantana, em Cuiabá (MT)Transmissão: Sportv e CBFtv (via MyCujoo)Sem presença de torcida

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