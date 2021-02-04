CBF divulga data da Supercopa Sub-17 entre São Paulo x Fluminense

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) definiu a data e o horário da Supercopa Sub-17 entre São Paulo (campeão da Copa do Brasil) e Fluminense (vencedor do Campeonato Brasileiro).

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O confronto acontecerá na próxima quarta-feira (10), às 19h, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). Quem vencer a partida leva o título. Em caso de empate, a decisão de quem leva a taça será nos pênaltis.

SIMULE OS JOGOS DO SEU TIME NO BRASILEIRÃOO Tricolor ganhou o direito de disputar o troféu com a conquista da Copa do Brasil em cima do próprio Fluminense. Já o Tricolor das Laranjeiras foi campeão do Campeonato Brasileiro ao vencer o Athletico-PR na decisão.