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CBF divulga áudio do VAR em lance de pênalti reclamado pelo Santos diante do Fluminense

Árbitro de vídeo viu zagueiro do time carioca "beliscar" a bola antes de contato com Angulo...
LanceNet

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Publicado em 

13 abr 2022 às 12:43

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 12:43

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a análise do VAR do empate sem gols entre Fluminense e Santos, no Maracanã, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro.Nos acréscimos da partida, o atacante Angulo é atingido na área do Fluminense e o lance poderia resultar em penalidade máxima a favor do Santos. No entanto, a equipe do VAR concordou com a decisão de campo da não marcação do pênalti e não recomendou a revisão."Ok Daronco. Pega a bola, belisca a bola e depois tem contato normal", diz o comando do VAR.
"Pode jogar que é lateral, ele (VAR) estava checando", explica Daronco aos jogadores.
Crédito: SantoseFluminenseficaramnoempateem0a0noúltimosábado(Divulgação/Fluminense

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