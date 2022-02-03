CBF divulga a tabela da Série B do Brasileirão 2022; Confira todos os jogos e o calendário do Vasco

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quinta-feira, a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro de 2022. O Vasco fará a sua estreia no dia 8 ou 9 de abril contra o Vila Nova, em São Januário. Na sequência, o primeiro jogo fora de casa, será diante do CRB, no Rei Pelé, dia 12, 15 ou 16 de abril.Depois da pífia campanha de 2021, o elenco passou por uma intensa reeestruturação e até o momento ganhou doze reforços. O goleiro Thiago Rodrigues, os laterais Weverton e Edimar, os zagueiros Anderson Conceição e Luís Cangá, os volantes Yuri Lara e Matheus Barbosa, os meias Isaque, Bruno Nazário e Vitinho, e os atacantes Raniel e Getúlio.

Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW

A Série B 2022 promete ser bastante disputada, já que terá seis equipes que já conquistaram o título brasileiro da primeira divisão: Vasco, Cruzeiro, Grêmio, Guarani, Bahia e Sport. Além deles, terão equipes tradicionais como Ponte Preta, Náutico, Chapecoense e Criciúma.

+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca

Em virtude da Copa do Mundo, que será realizada no final do ano, no Qatar, a competição está prevista para terminar no dia 5 de novembro. O início do returno está agendado para o dia 22 de julho. Os comandados do técnico Zé Ricardo encerram a participação na busca pelo acesso contra o Ituano, fora de casa. VEJA TODOS OS JOGOS DO VASCO NA SÉRIE B 2022

1ª rodada (8/4 ou 9/4)Vasco x Vila Nova

2ª rodada (12/4, 15/4 ou 16/4)CRB x Vasco

3ª rodada (19/4, 22/4 ou 23/4)Chapecoense x Vasco da Gama

4ª rodada (26/4 ou 27/4)Vasco da Gama x Ponte Preta

5ª rodada (29/4 ou 30/4)Tombense x Vasco da Gama

6ª rodada (3/5, 6/5 ou 7/5)Vasco da Gama x CSA

7ª rodada (10/5, 13/5 ou 14/5)Vasco da Gama x Bahia

8ª rodada (17/5, 20/5 ou 21/5)Guarani x Vasco da Gama

9ª rodada (24/5, 27/5 ou 28/5)Vasco da Gama x Brusque

10ª rodada (31/5, 3/6 ou 4/6)Vasco da Gama x Grêmio

11ª rodada (7/6 ou 8/6)Náutico x Vasco da Gama

12ª rodada (10/6 ou 11/6)Vasco da Gama x Cruzeiro

13ª rodada (14/6, 17/6 ou 18/6)Londrina x Vasco da Gama

14ª rodada (21/6, 24/6 ou 25/6)Vasco da Gama x Operário

15ª rodada (28/6 ou 29/6)Novorizontino x Vasco da Gama

16ª rodada (1/7 ou 2/7)Vasco da Gama x Sport

17ª rodada (5/7, 8/7 ou 9/7)Criciúma x Vasco da Gama

18ª rodada (20/7 ou 21/7)Sampaio Corrêa x Vasco da Gama

19ª rodada (19/7 ou 20/7)Vasco da Gama x Ituano

RETURNO

20ª rodada (22/7 ou 23/7)Vila Nova x Vasco da Gama

21ª rodada (26/7, 29/7 ou 30/7)Vasco da Gama x CRB

22ª rodada (2/8, 5/8 ou 6/8)Vasco da Gama x Chapecoense

23ª rodada (9/8 ou 10/8)Ponte Preta x Vasco da Gama

24ª rodada (12/8 ou 13/8)Vasco da Gama x Tombense

25ª rodada (16/8, 19/8 ou 20/8)CSA x Vasco da Gama

26ª rodada (23/8, 26/8 ou 27/8)Bahia x Vasco da Gama

27ª rodada (30/8 ou 31/8)Vasco da Gama x Guarani

28ª rodada (2/9 ou 3/9)Brusque x Vasco da Gama

29ª rodada (6/9, 9/9 ou 10/9)Grêmio x Vasco da Gama

30ª rodada (13/9, 16/9 ou 17/9)Vasco da Gama x Náutico

31ª rodada (20/9, 23/9 ou 24/9)Cruzeiro x Vasco da Gama

32ª rodada (27/9, 30/9 ou 1/10)Vasco da Gama x Londrina

33ª rodada (22/10, 23/10 ou 24/10)Operário x Vasco da Gama

34ª rodada (7/10 ou 8/10)Vasco da Gama x Novorizontino

35ª rodada (11/10, 14/10 ou 15/10)Sport x Vasco da Gama

36ª rodada (18/10, 21/10 ou 22/10)Vasco da Gama x Criciúma

37ª rodada (25/10, 28/10 ou 29/10)Vasco da Gama x Sampaio Corrêa

38ª rodada (5/11)Ituano x Vasco da Gama