CBF detalha rodadas 23 a 25 do Brasileirão; Palmeiras com jogos na TNT

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) desmembrou, na última terça-feira (2), a tabela das rodadas 23 a 25 do Campeonato Brasileiro 2020.
O Palmeiras, na 23ª, encara o Athletico-PR, no dia 28/11, às 17h, no Allianz Parque, com transmissão exclusiva na TV por assinatura (TNT).Na 24ª rodada, o Verdão pega o Santos, no dia 06/12, às 16h, e foi a escolha da Rede Globo para transmissão na TV aberta. Premiere (pay-per-view) e TNT também exibem o clássico.
E, por fim, na 25ª, Palmeiras x Bahia, no Allianz Parque, às 19h do dia 12/12, terá a cobertura no Premiere e TNT.
DATAS E HORÁRIOS
- 23ª RODADAPalmeiras x Athletico-PR - 28/11 (sábado) - 17hs - TNT
- 24ª RODADASantos x Palmeiras - 06/12 (domingo) - 16hs - REDE GLOBO/PREMIERE/TNT
- 25ª RODADAPalmeiras x Bahia - 12/12 (sábado) - 19hs - PREMIERE/TNT