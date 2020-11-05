CBF detalha rodadas 23 a 25 do Brasileirão; Palmeiras com jogos na TNT

O Palmeiras, na 23ª, encara o Athletico-PR, no dia 28/11, às 17h, no Allianz Parque, com transmissão exclusiva na TV por assinatura (TNT).Na 24ª rodada, o Verdão pega o Santos, no dia 06/12, às 16h, e foi a escolha da Rede Globo para transmissão na TV aberta. Premiere (pay-per-view) e TNT também exibem o clássico.