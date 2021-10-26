CBF detalha mais quatro rodadas do Brasileiro. Santos terá clássico na Globo

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) detalhou as datas, horários e transmissões das rodadas 31ª a 34ª do Campeonato Brasileiro na noite desta segunda-feira. Na zona de rebaixamento, o Peixe precisa pontuar com uma sequência difícil na competição e terá jogo adiado contra o Fluminense e clássico diante o Palmeiras, ambos na Vila Belmiro, antes dessa sequência.O Santos terá dois jogos como mandante durante a semana na Vila Belmiro contra Red Bull Bragantino e Chapecoense e dois como visitante nos finais de semana diante Atlético-GO e Corinthians. O clássico Alvinegro terá transmissão na Globo, as outras partidas serão transmitidas apenas no Premiere.Veja todos os jogos do Santos das rodadas 31ª a 34ª: