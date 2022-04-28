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CBF detalha mais cinco rodadas do Brasileirão; Botafogo jogará em uma segunda às 20h

Federação divulga detalhes das rodadas 6 a 10 do Campeonato Brasileiro; Botafogo faz três jogos longe do Rio de Janeiro neste período...
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Publicado em 

28 abr 2022 às 16:21

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 16:21

O Botafogo conheceu a logística de mais cinco dos 38 compromissos que terá pela frente no Campeonato Brasileiro. A CBF divulgou detalhes das rodadas 6 a 10 na noite desta quarta-feira. Os jogos do Glorioso neste intervalo são contra Fortaleza, América-MG, Coritiba, Goiás e Palmeiras.+ Botafogo ganha mais de 9000 sócios em abril e quer aumentar vantagens para 'além do jogo'
Em relação a horário, o destaque vai para a partida contra o Esmeraldino, pela 9ª rodada, que será realizado às 20h de uma segunda-feira. Será o primeiro jogo do Botafogo no começo de uma semana na temporada 2022.
Desses cinco jogos, três serão longe do Rio de Janeiro. Nos últimos dias, o clube registrou um aumento significativo no programa de sócio-torcedor. Os ingressos para o duelo contra o Juventude, neste domingo, estão esgotados.TABELA DO BOTAFOGO:​6ª rodada15/05 (Domingo): Botafogo x Fortaleza - 15h - Estádio Nilton Santos
7ª rodada21/05 (Sábado): América-MG x Botafogo - 21h - Independência
8ª rodada29/05 (Domingo): Coritiba x Botafogo - 16h - Couto Pereira
9ª rodada06/06 (Segunda-feira): Botafogo x Goiás - 20h - Estádio Nilton Santos
10ª rodada09/06 (Quinta-feira): Palmeiras x Botafogo - 19h - Allianz Parque
Crédito: LuísCastroéotreinadordoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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