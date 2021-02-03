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CBF desmembra rodadas finais do Brasileirão e Palmeiras terá cinco jogos em 11 dias após Mundial

CBF divulgou horários e transmissões das ultimas partidas da competição nacional
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LanceNet

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Publicado em 

03 fev 2021 às 11:15

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 11:15

Crédito: Cesar Greco
A Confederação Brasileira de Futebol desmembrou as rodadas 36, 37 e 38 do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, campeão da Libertadores e a caminho do Mundial, terá uma maratona para finalizar a sua participação no torneio nacional.
Em 11 dias, o Verdão terá cinco jogos para disputar. Além daqueles que foram adiados devido à participação da equipe na competição da Fifa, disputado no Catar.O Palmeiras terá dois jogos em casa e três fora. Os duelos contra o Coritiba e São Paulo ainda não têm horários definidos. E, até o fechamento desta matéria, a última rodada do Campeonato Brasileiro, que será disputada em uma quinta-feira, não terá transmissão na Rede Globo (TV aberta).
Vale lembrar que nos dias 28 de fevereiro e 7 de março a equipe de Abel Ferreira enfrenta o Grêmio, na final da Copa do Brasil.
CONFIRA A TABELA EM ORDEM CRONOLÓGICA DA MARATONA DO PALMEIRAS APÓS O MUNDIAL
– 36ª RodadaPalmeiras x Fortaleza – 14/02 (dom) – 18h15 – Allianz Parque (Premiere e TNT Sports)
– 35ª RodadaCoritiba x Palmeiras – 17/02 (Qua) – horário à definir – Couto Pereira (Premiere e TNT Sports)
– 34ª RodadaSão Paulo x Palmeiras – 19/02 (Sex) – horário à definir – Morumbi (Premiere)
– 37ª RodadaPalmeiras x Atlético-GO – 22/02 (seg) – 18h – Allianz Parque (Premiere)
– 38ª RodadaAtlético MG x Palmeiras – 25/02 (qui) – 21h30 – Mineirão (Premiere)

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