CBF desmembra rodadas finais do Brasileirão e Palmeiras terá cinco jogos em 11 dias após Mundial

A Confederação Brasileira de Futebol desmembrou as rodadas 36, 37 e 38 do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, campeão da Libertadores e a caminho do Mundial, terá uma maratona para finalizar a sua participação no torneio nacional.

Em 11 dias, o Verdão terá cinco jogos para disputar. Além daqueles que foram adiados devido à participação da equipe na competição da Fifa, disputado no Catar.O Palmeiras terá dois jogos em casa e três fora. Os duelos contra o Coritiba e São Paulo ainda não têm horários definidos. E, até o fechamento desta matéria, a última rodada do Campeonato Brasileiro, que será disputada em uma quinta-feira, não terá transmissão na Rede Globo (TV aberta).