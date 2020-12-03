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CBF desmembra rodadas e Botafogo terá jogo do Brasileirão dois dias após o Natal

Clube de General Severiano entrará em campo no dia 27 de dezembro para enfrentar o Corinthians, no Estádio Nilton Santos...
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Publicado em 

03 dez 2020 às 17:46

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 17:46

Crédito: Thiago Ribeiro
O Natal dos jogadores do Botafogo será marcado pela preparação e cabeça no Campeonato Brasileiro. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou detalhes de mais quatro rodadas da competição nacional, justamente na parte envolvendo a transição de 2020 para 2021.
O Botafogo conheceu datas e horários dos jogos contra Coritiba, Corinthians, Atheltico Paranaense e Vasco. Os dois primeiros serão os últimos compromissos do Alvinegro em 2020, enquanto os restantes marcam os primeiros jogos no ano novo.
Em confronto direto contra o Z4, o Alvinegro viaja para enfrentar o Coritiba no Couto Pereira no dia 19 de dezembro, um sábado, às 21h. No dia 27, domingo, dois dias depois do Natal, mede forças com o Corinthians no Estádio Nilton Santos, às 16h.
Em 2021, o calendário começa no dia 6, uma quarta-feira, diante do Athletico, também no Nilton Santos, às 19h15. Quatro dias depois, no domingo, o Botafogo enfrenta o Vasco em São Januário.

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