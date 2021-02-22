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CBF define quadro de arbitragem de São Paulo x Flamengo, no Morumbi

Rodolpho Toski Marques (Fifa/PR) será o árbitro principal da partida de quinta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

22 fev 2021 às 17:50

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 17:50

Crédito: Rodolpho Toski Marques será o árbitro da partida entre São Paulo e Flamengo (Reprodução/CBF
O Campeonato Brasileiro terá sua rodada final na quinta-feira e o Flamengo, que visita o São Paulo no Morumbi, garante o Octa com uma vitória simples, sem depender do resultado do Internacional, o outro candidato ao título. A arbitragem da partida no Morumbi foi definida pela CBF nesta segunda-feira: Rodolpho Toski Marques (Fifa/PR) será o árbitro principal do confronto decisivo.
Os assistentes serão Ivan Carlos Bahn (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR), enquanto Wagner Reway (PB) será o árbitro de vídeo, sendo auxiliado por Ricardo Marques Ribeiro (MG) e Oberto da Silva Santos (PB).
O jogo está marcado para às 21h30. No mesmo horário, em Porto Alegre, o Internacional recebe o Corinthians. Confira a classificação do Brasileirão aqui!

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