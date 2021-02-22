CBF define quadro de arbitragem de São Paulo x Flamengo, no Morumbi

O Campeonato Brasileiro terá sua rodada final na quinta-feira e o Flamengo, que visita o São Paulo no Morumbi, garante o Octa com uma vitória simples, sem depender do resultado do Internacional, o outro candidato ao título. A arbitragem da partida no Morumbi foi definida pela CBF nesta segunda-feira: Rodolpho Toski Marques (Fifa/PR) será o árbitro principal do confronto decisivo.