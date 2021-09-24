CBF define locais, datas e horários dos jogos das semifinais da Copa do Brasil entre Flamengo x Athletico

Os confrontos entre Flamengo e Athletico, pela semifinal da Copa do Brasil, já estão com locais e datas definidos. A CBF confirmou que o jogo de ida será em 20 de outubro, na Arena da Baixada, às 21h30. O duelo decisivo será no dia 27 de outubro, também às 21h30, no Estádio do Maracanã. Confira a chave aqui!Com seis vitórias em seis jogos nesta edição da Copa do Brasil, o Flamengo chega à semifinal invicto e sequer sofreu gols. Por outro lado, marcou 16. O Athletico, por sua vez, também tem uma campanha invicta no mata-mata: foram quatro vitórias e dois empates, com oito gols pró e quatro gols contra.Do outro lado da chave, Atlético-MG e Fortaleza se enfrentam em jogos simultâneos aos entre Flamengo e Athletico: partida de ida em 20 de outubro, em Belo Horizonte, e volta em 27 de outubro, em Fortaleza, ambos às 21h30.