CBF define horário da final da Copa do Brasil Sub-20, mas causa conflito com jogo do Botafogo pela Série B

Crédito: Fábio de Paula/Botafogo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a data e o horário do jogo de volta da final da Copa do Brasil Sub-20 entre Botafogo e Coritiba. O duelo será realizado no próximo domingo, às 15h, no Raulino de Oliveira. No entanto, este horário conflita com o jogo do time profissional do Glorioso diante do Náutico, pela Série B, às 16h, nos Aflitos, em Pernambuco.

> Confira a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro Na partida de ida da decisão, Botafogo e Coritiba empataram por 1 a 1. O zagueiro Márcio Silva marcou para o Coxa no primeiro tempo, e Wendel para o Botafogo, na segunda etapa. Em caso de novo empate, a decisão irá para os pênaltis.

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

O Botafogo poderá contar com uma de suas maiores promessas: Matheus Nascimento. O clube havia solicitado à CBF que o atacante se apresentasse após a decisão, porém a comissão técnica decidiu liberar o jogador para disputar a final pelo Alvinegro.