CBF define horário da final da Copa do Brasil Sub-20, mas causa conflito com jogo do Botafogo pela Série B

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a data e o horário do jogo de volta da final da Copa do Brasil Sub-20 entre Botafogo e Coritiba. O duelo será realizado no próximo domingo, às 15h, no Raulino de Oliveira. No entanto, este horário conflita com o jogo do time profissional do Glorioso diante do Náutico, pela Série B, às 16h, nos Aflitos, em Pernambuco.
> Confira a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro Na partida de ida da decisão, Botafogo e Coritiba empataram por 1 a 1. O zagueiro Márcio Silva marcou para o Coxa no primeiro tempo, e Wendel para o Botafogo, na segunda etapa. Em caso de novo empate, a decisão irá para os pênaltis.
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O Botafogo poderá contar com uma de suas maiores promessas: Matheus Nascimento. O clube havia solicitado à CBF que o atacante se apresentasse após a decisão, porém a comissão técnica decidiu liberar o jogador para disputar a final pelo Alvinegro.
O jovem foi convocado pelo técnico Paulo Victor Gomes para um período de dez dias de treinamentos com início no próximo dia 16, no CT Retrô Recife. As atividades são uma continuidade da preparação da Seleção Brasileira Sub-17 para o Torneio Sul-Americano da categoria, previsto para o segundo semestre de 2021.Taça da Copa do Brasil Sub-20 (Lucas Figueiredo/CBF)