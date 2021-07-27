CBF define equipe de arbitragem para Flamengo x ABC, pela Copa do Brasil

Crédito: Divulgação

A CBF definiu a escala de arbitragem para o jogo entre Flamengo e ABC, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será disputada na próxima quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Maracanã. O LANCE! acompanha o duelo em Tempo Real.

+ Dirigentes do Flamengo na Europa: veja quem são os alvos e outras opções interessantes no continenteO escolhido para apitar a partida foi Marielson Alves Silva, que será auxiliado por Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Elicarlos Franco de Oliveira, todos da Bahia. O quarto árbitro será Ricarle Gustavo Gonçalves Batista.

Vale lembrar que, a partir dessa fase, a Copa do Brasil começa a ter árbitro de vídeo. O responsável pelo VAR será Gilberto Rodrigues Castro Junior, de Pernambuco. Sergio Correa da Silva, do Rio de Janeiro, vai desempenhar a função de observador do VAR.

+ Com atrativos além do campo, Copa do Brasil recebe atenção especial de Flamengo e Renato Gaúcho