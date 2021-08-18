CBF define datas para confrontos do Fluminense pelo Brasileirão e Copa do Brasil; veja o calendário

A CBF definiu as datas de dois confrontos do Fluminense pelo Brasileirão, nesta quarta-feira. As partidas contra o Bahia e o Juventude foram remarcadas e ocorrerão no Maracanã. O duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil também foi agendado.O jogo válido pela 18ª rodada, contra o Bahia, estava marcado para o dia 29 de agosto, às 18h15, mas foi transferido para o dia 30, segunda, às 19h. O duelo contra o Juventude, que havia sido adiado em função da Libertadores, acontecerá no dia 2 de setembro, quinta-feira, no mesmo horário.
A rodada de volta das quartas de final da Copa do Brasil também sofreu alteração. Em função da Data FIFA, a entidade agendou o confronto para 16 de setembro, quinta-feira, às 21h30, no Mineirão.Confira os confrontos do Fluminense pelo Brasileirão e Copa do Brasil
Fluminense x Atlético-MG - 23/08, às 20h, em São Januário - 17ª rodada
Fluminense x Atlético-MG - 26/08, às 21h30, no Estádio Nilton Santos - quartas de final da Copa do Brasil
Fluminense x Bahia - 30/08, às 19h, no Maracanã - 18ª rodada
Fluminense x Juventude - 02/09, às 19h, no Maracanã - 14ª rodada
Chapecoense x Fluminense - 07/09, às 21h30, na Arena Condá - 19ª rodada
Fluminense x São Paulo - 12/09, às 16h, no Maracanã - 20ª rodada
Atlético-MG x Fluminense - 16/09, às 21h30, no Mineirão - quartas de final da Copa do Brasil