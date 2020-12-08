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CBF define datas e horários das finais do Brasileirão Sub-17 entre Athletico e Fluminense

Jogo de ida será com mando do Tricolor, no Rio de Janeiro, enquanto o Furacão decide a partida de volta em Curitiba...
LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2020 às 19:09

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 19:09

Crédito: Mailson Santana/FFC
Os dois jogos da final do Campeonato Brasileiro Sub-17 já têm datas e horários definidos. Nesta terça-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que as partidas entre Athletico e Fluminense serão disputadas nas próximas segundas-feiras, sendo a ida no Rio de Janeiro e a volta em Curitiba.
Ida: Fluminense x Athletico - 14/12 - 17hVolta: Athletico x Fluminense - 21/12 - 15h
Os estádios, no entanto, ainda não foram divulgados. Durante a campanha até a decisão, o Tricolor mandou seus jogos nas Laranjeiras. Já o Furacão utilizou o CT do Caju nas fases anteriores.
Nas semifinais, o Fluminense eliminou o São Paulo nos pênaltis após perder o jogo de ida (2 a 1) e vencer nas Laranjeiras na partida de volta (3 a 2). Já o Athletico chegou à decisão após passar pelo Flamengo, com um empate sem gols fora de casa e uma vitória por 2 a 0, em Curitiba.

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