CBF define datas e horários das finais do Brasileirão Sub-17 entre Athletico e Fluminense

Crédito: Mailson Santana/FFC

Os dois jogos da final do Campeonato Brasileiro Sub-17 já têm datas e horários definidos. Nesta terça-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que as partidas entre Athletico e Fluminense serão disputadas nas próximas segundas-feiras, sendo a ida no Rio de Janeiro e a volta em Curitiba.

Ida: Fluminense x Athletico - 14/12 - 17hVolta: Athletico x Fluminense - 21/12 - 15h

Os estádios, no entanto, ainda não foram divulgados. Durante a campanha até a decisão, o Tricolor mandou seus jogos nas Laranjeiras. Já o Furacão utilizou o CT do Caju nas fases anteriores.