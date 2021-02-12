Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

futebol

CBF define arbitragem de Flamengo x Corinthians, domingo, no Maracanã

Rafael Traci (Fifa/SC) apitará a partida deste domingo pela 36ª rodada do Brasileirão...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 11:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 fev 2021 às 11:21
Crédito: Divulgação/César Greco/Palmeiras
Pela 36ª rodada do Brasileirão, Flamengo e Corinthians se enfrentam neste domingo, às 16h, no Maracanã. A CBF definiu a arbitragem da partida: o juiz Rafael Traci (Fifa/SC) comandará a partida com os assistentes Kleber Lucio Gil (Fifa/SC) e Alex dos Santos (SC). Wagner Reway (PB) será o árbitro de vídeo.
Com 65 pontos, o Flamengo está na segunda posição da tabela, a um ponto do líder Internacional, que visita o Vasco nesta rodada. O Corinthians, por sua vez, é o oitavo colocado, brigando por uma vaga na Copa Libertadores de 2021.
> Confira a classificação completa e simule a reta final do Brasileirão!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Flávio Bolsonaro, Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro em encontro com Donald Trump
Trump fez elogio a Lula em encontro com Flávio Bolsonaro na Casa Branca
Imagem de destaque
Erros gramaticais: 7 pegadinhas que podem prejudicar a sua redação no vestibular
Roseli Fernandes, maquiadora
O que é PMMA, substância ligada à morte de maquiadora em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados