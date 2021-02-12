CBF define arbitragem de Flamengo x Corinthians, domingo, no Maracanã

Pela 36ª rodada do Brasileirão, Flamengo e Corinthians se enfrentam neste domingo, às 16h, no Maracanã. A CBF definiu a arbitragem da partida: o juiz Rafael Traci (Fifa/SC) comandará a partida com os assistentes Kleber Lucio Gil (Fifa/SC) e Alex dos Santos (SC). Wagner Reway (PB) será o árbitro de vídeo.

Com 65 pontos, o Flamengo está na segunda posição da tabela, a um ponto do líder Internacional, que visita o Vasco nesta rodada. O Corinthians, por sua vez, é o oitavo colocado, brigando por uma vaga na Copa Libertadores de 2021.