CBF confirma jogo entre Santos e Ceará para a Arena Barueri

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a partida entre Santos e Ceará, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Barueri. A informação foi antecipada pelo LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE. O jogo acontece no sábado, dia 21 de maio, às 18h30min, com transmissão no SporTV e Premiere.Recentemente, o presidente Rueda revelou aos membros do Conselho Deliberativo do clube que teve uma reunião com o prefeito de Barueri, Rubens Furlan, para discutir a possibilidade da realização de partidas do Santos na Arena da cidade. O Santos quer levar mais jogos para a Grande São Paulo.

A Arena Municipal Orlando Batista Noveli, popularmente apelidada como Arena Barueri que fica localizada na cidade de Barueri, Região Metropolitana de São Paulo. A capacidade máxima do local é de 31.452 pessoas.Tom Moisés, Secretário de Esportes de Barueri, em contato com o LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, chegou a reforçar sobre essa parceria que está sendo desenvolvida.

- Trabalhamos pelo sucesso do futebol e gostamos do Santos. Desejamos que a Arena Barueri seja a segunda casa do Peixe. A vinda do Santos a Barueri significa fomento para o esporte, lazer para a população, divulgação e mídia para a nossa cidade, vinda de jornalistas e torcedores com o consequente aquecimento do comércio local, enfim, o Santos é muito bem vindo em Barueri - disse.

A última vez que o Alvinegro entrou em campo na Grande São Paulo como mandante foi no empate contra o Palmeiras em 0 a 0, no Pacaembú, pelo Paulistão de 2020, ainda com Jesualdo no comando técnico e José Carlos Peres como presidente do clube.