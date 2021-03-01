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CBF confirma Bruno Arleu de Araújo como árbitro da finalíssima da Copa do Brasil entre Palmeiras e Grêmio

Jovem juiz apitou a semifinal da competição e também o último encontro entre o Verdão e o Tricolor gaúcho, pela 30ª rodada do Brasileirão
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Publicado em 01 de Março de 2021 às 17:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mar 2021 às 17:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já decidiu quem comandará a arbitragem do segundo jogo da final da Copa do Brasil, entre Palmeiras e Grêmio: o carioca Bruno Arleu de Araújo.>> ATUAÇÕES: Veiga e Gustavo Gómez brilham em vitória do Verdão na primeira final
O jovem árbitro, de 38 anos, é FIFA desde o início de 2020. Em sua primeira temporada estampando este emblema internacional em seu uniforme, apitou 13 partidas na Série A, sendo uma destas o confronto entre o Verdão e o Tricolor Gaúcho, pela 30ª rodada da competição.Na atual edição da Copa do Brasil, o juiz esteve presente nas semifinais, arbitrando o jogo entre São Paulo e Grêmio, que terminou empatado em 0 a 0.
O restante da equipe de arbitragem será composto pelos assistentes, também FIFA, Kleber Lúcio Gil e Bruno Raphael Pires. O VAR, por sua vez, será comandado por Igor Junio Benevenuto de Oliveira, Gilberto Rodrigues Castro Junior e Leone Carvalho Rocha.
A partida entre Palmeiras e Grêmio ocorrerá no próximo domingo (7), às 18h (horário de Brasília). O Verdão precisa apenas de um empate para confirmar o tetracampeonato, dado que venceu o jogo de ida, em Porto Alegre, por 1 a 0. Já o Imortal precisa vencer por dois ou mais tentos de diferença, em qualquer combinação, pois não há o critério do gol qualificado.

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