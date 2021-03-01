CBF confirma Bruno Arleu de Araújo como árbitro da finalíssima da Copa do Brasil entre Palmeiras e Grêmio

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já decidiu quem comandará a arbitragem do segundo jogo da final da Copa do Brasil, entre Palmeiras e Grêmio: o carioca Bruno Arleu de Araújo.>> ATUAÇÕES: Veiga e Gustavo Gómez brilham em vitória do Verdão na primeira final

O jovem árbitro, de 38 anos, é FIFA desde o início de 2020. Em sua primeira temporada estampando este emblema internacional em seu uniforme, apitou 13 partidas na Série A, sendo uma destas o confronto entre o Verdão e o Tricolor Gaúcho, pela 30ª rodada da competição.Na atual edição da Copa do Brasil, o juiz esteve presente nas semifinais, arbitrando o jogo entre São Paulo e Grêmio, que terminou empatado em 0 a 0.

O restante da equipe de arbitragem será composto pelos assistentes, também FIFA, Kleber Lúcio Gil e Bruno Raphael Pires. O VAR, por sua vez, será comandado por Igor Junio Benevenuto de Oliveira, Gilberto Rodrigues Castro Junior e Leone Carvalho Rocha.