CBF confirma alteração de data de Corinthians x Juventude

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na última sexta-feira, a CBF confirmou o que já era esperado em relação ao duelo entre Corinthians x Juventude, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Brasileirão. A partida, que aconteceria no dia 5 de setembro, foi adiada para o dia 7 do mesmo mês, em virtude do jogo da Seleção Brasileira no estádio.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Desde que o compromisso do selecionado de Tite contra a Argentina, pelas Eliminatórias da Copa de 2022, foi confirmado para o dia 5 de setembro, um domingo, já se sabia que a partida do Timão, marcada para o mesmo dia, também em Itaquera, seria adiada pela Confederação Brasileira de Futebol.

Sendo assim, o duelo do Alvinegro com o Juventude, que seria no dia 5 de setembro, às 11h, passou para o dia 7 de setembro (feriado), uma terça-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, válido pela 19ª rodada do Brasileirão-2021.