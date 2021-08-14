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futebol

CBF confirma alteração de data de Corinthians x Juventude

Partida estava marcada para o dia 5 de setembro, na Neo Química Arena, mesmo em dia em que a Seleção Brasileira jogaria por lá. Agora, duelo do Timão passou para o feriado...

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 13:25

LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2021 às 13:25
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na última sexta-feira, a CBF confirmou o que já era esperado em relação ao duelo entre Corinthians x Juventude, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Brasileirão. A partida, que aconteceria no dia 5 de setembro, foi adiada para o dia 7 do mesmo mês, em virtude do jogo da Seleção Brasileira no estádio.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Desde que o compromisso do selecionado de Tite contra a Argentina, pelas Eliminatórias da Copa de 2022, foi confirmado para o dia 5 de setembro, um domingo, já se sabia que a partida do Timão, marcada para o mesmo dia, também em Itaquera, seria adiada pela Confederação Brasileira de Futebol.
Sendo assim, o duelo do Alvinegro com o Juventude, que seria no dia 5 de setembro, às 11h, passou para o dia 7 de setembro (feriado), uma terça-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, válido pela 19ª rodada do Brasileirão-2021.
Antes disso, porém, o Corinthians enfrenta o Ceará, neste domingo, às 16h, também em Itaquera, mas pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão ocupa a 12ª colocação na tabela com 18 pontos, dez atrás do G4.

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