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CBF confirma adiamento da partida entre Flamengo e Atlético-GO, válida pela 19ª rodada do Brasileirão

A CBF já havia confirmado que faria reajustes no calendário do futebol brasileiro para não desfalcar os clubes durante a Data FIFA de setembro...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 11:15

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2021 às 11:15
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Nesta quinta-feira, a CBF confirmou o adiamento dos jogos da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro de times que tiveram atletas convocados pelo Brasil nas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Qatar. Dessa forma, a partida entre Flamengo e Atlético-GO, que aconteceria, originalmente, no dia 5 de setembro, às 18h15, será remarcada para uma novada data e horário. O duelo, contudo, segue mantido no Maracanã.
> Nova camisa 3 do Flamengo lançada! Veja galeria de fotos com o uniformeA CBF já havia anunciado que faria reajustes no calendário do futebol brasileiro para não desfalcar os clubes durante a Data FIFA de setembro. Dessa forma a entidade, inclusive, também fez alterações nas partidas válidas pelas quartas de final e semifinais da Copa do Brasil. Por isso, o confronto da volta entre Flamengo e Grêmio será disputado no dia 15 de setembro.
> Veja a tabela da Copa do Brasil Vale lembrar que o Flamengo já tem dois jogos adiados no Campeonato Brasileiro por conta de convocações da Seleção Brasileira. No mês de maio deste ano, depois de ter quatro jogadores convocados para a seleções principal e, até então, a olímpica, o Rubro-Negro chegou a um consenso com a CBF para o adiamento dos jogos do clube durante a data Fifa.
Assim, os jogos Grêmio x Flamengo, em Porto Alegre, válido pela segunda rodada, e Flamengo x Athletico, em Curitiba, válido pela quarta rodada foram adiados e ainda não foram cumpridos.

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