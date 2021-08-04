CBF cita 'equilíbrio técnico' e afirma que vai recorrer da liberação de público nos jogos do Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O conflito Flamengo e CBF está prestes a ganhar um novo capítulo. Após o STJD aceitar o pedido do clube rubro-negro de ter público em seus jogos como mandante no Brasileiro e na Copa do Brasil, a entidade se pronunciou na noite desta quarta-feira e disse que vai recorrer da decisão.

+ ABC x Flamengo: prováveis times, desfalques, onde assistir e palpitesEm nota oficial, a CBF cita uma possível quebra do equilíbrio técnico das competições e relembra um acordo fechado entre os clubes em março deste ano, o qual veda a presença de público nos estádios até nova reunião entre as partes.

+ Fla na cola do G-4: veja a tabela completa do BrasileiroLeia a nota da CBF na íntegra:

A respeito da liberação de público autorizada, em caráter liminar, pelo STJD do Futebol nas partidas de mando do Clube de Regatas do Flamengo no Campeonato Brasileiro da Série A 2021, a CBF esclarece que:

1. O pedido do C.R. Flamengo e a decisão proferida contrariam deliberação tomada pelos Clubes em reunião do Conselho Técnico da Série A, ocorrida em 24 de março de 2021 que, dentre outras questões, vedou a presença de público nos estádios até nova apreciação do assunto pelos Clubes. Tal vedação é objeto de Diretriz Técnica que integra expressamente o Regulamento Especifico da Competição.

2. Resolveram os Clubes, também, que nova apreciação da matéria somente ocorreria com a melhora dos índices epidemiológicos nas cidades-sede dos clubes participantes e desde que aprovado pelas autoridades sanitárias locais, em quantidade que garantisse a manutenção do equilíbrio técnico da competição.

3. Desde a temporada 2020, a Comissão Médica Especial da CBF implementou e vem aperfeiçoando continuamente seu protocolo sanitário para garantir a segurança de todos os envolvidos nas partidas de futebol.

4. A partir da melhora dos índices da pandemia e da liberação de várias atividades nos municípios, referida Comissão desenvolveu protocolo específico para o retorno do público aos estádios, com projeto piloto a ser implantado a partir das quartas de final da Copa do Brasil, conforme amplamente divulgado pela imprensa,